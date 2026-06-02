Trafikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bi gidari hil dira astearte honetan Nafarroan izandako bi istriputan

56 urteko motozale bat hil da Izaban motorretik erorita. 60 urteko beste gizon bat hil da Esteribarren, bidetik irten ostean.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bi pertsona hil dira astearte honetan Nafarroako errepideetan, bi zirkulazio-istriputan. Lehenengoa 56 urteko motozale nederlandarra izan da, Izaban, motorretik erorita. Bigarrena, 60 urteko gizon bat, N-135 errepidean, Esteribarren, errepidetik irten eta gero.

Guardia Zibilak jakinarazi duenez, Na-137ko 53,2 kilometroan gertatu da lehenengo istripua, Izaban. Motozikleta bidetik atera da.

Guardia Zibilak 13:24an jaso du istripuaren berri, eta gertatutakoa ikertzeaz arduratzen ari da.

Handik denbora batera, 16:51etan, SOS Nafarroako 112 Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak Esteribarren izandako ezbehar baten berri jaso du, eta Cordovillako suhiltzaileak, oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia bat, bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat (medikalizatua) eta Foruzaingoaren patruilak bertaratu dira.

Ezbeharra N-135 errepideko 14. kilometroaren parean gertatu da (Iruñea-Frantzia, Luzaide), Idoi parean, Esteribar udalerriko kontzejuan. Ezponda batetik erori eta zubi baten azpian geratu den auto bat bidetik atera da.

Larrialdi-zerbitzuak iritsi direnean, gidaria, 60 urteko gizonezko bat, hilda zegoen istripuaren ondorioz.

Foruzaingoko Argiketen Brigadako kideak ezbeharraren arrazoiak ikertzen eta eginbideak bideratzen ari dira.

Trafiko Istripuak Trafikoa Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Global Sumud Euskal Herriak kereila kriminala aurkeztu du Ertzaintzaren eta Zupiriaren aurka, Loiuko jarduketa "basatiagatik"

Global Sumud Flotillaren euskal ordezkaritzak kereila kriminala aurkeztu du astearte honetan Loiun aktibisten ongietorrian aritu ziren ertzainen, polizia-dispositiboa zuzendu zuten buruzagien eta Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren aurka, hainbat delitu egotzita; besteak beste, legez kanpoko atxiloketa, lesioak eta gorroto-delitua, Bilboko aireportuan ontzidiko aktibistei egindako harreran izandako istiluen ondorioz. Hala iragarri dute Euskal Herriko Global Sumud Flotilla ordezkatzen duten Haizea Ziluaga eta Iker Sarriegi abokatuek, Bilboko epaitegiaren atarian.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X