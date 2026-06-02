Bi gidari hil dira astearte honetan Nafarroan izandako bi istriputan
56 urteko motozale bat hil da Izaban motorretik erorita. 60 urteko beste gizon bat hil da Esteribarren, bidetik irten ostean.
Bi pertsona hil dira astearte honetan Nafarroako errepideetan, bi zirkulazio-istriputan. Lehenengoa 56 urteko motozale nederlandarra izan da, Izaban, motorretik erorita. Bigarrena, 60 urteko gizon bat, N-135 errepidean, Esteribarren, errepidetik irten eta gero.
Guardia Zibilak jakinarazi duenez, Na-137ko 53,2 kilometroan gertatu da lehenengo istripua, Izaban. Motozikleta bidetik atera da.
Guardia Zibilak 13:24an jaso du istripuaren berri, eta gertatutakoa ikertzeaz arduratzen ari da.
Handik denbora batera, 16:51etan, SOS Nafarroako 112 Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak Esteribarren izandako ezbehar baten berri jaso du, eta Cordovillako suhiltzaileak, oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia bat, bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat (medikalizatua) eta Foruzaingoaren patruilak bertaratu dira.
Ezbeharra N-135 errepideko 14. kilometroaren parean gertatu da (Iruñea-Frantzia, Luzaide), Idoi parean, Esteribar udalerriko kontzejuan. Ezponda batetik erori eta zubi baten azpian geratu den auto bat bidetik atera da.
Larrialdi-zerbitzuak iritsi direnean, gidaria, 60 urteko gizonezko bat, hilda zegoen istripuaren ondorioz.
Foruzaingoko Argiketen Brigadako kideak ezbeharraren arrazoiak ikertzen eta eginbideak bideratzen ari dira.
