Zortzi kilometrorainoko auto-ilarak N-1 errepidean, Villabona parean izandako istripu baten ondorioz
Bi ibilgailuk istripua izan dute eta ondorioz errei bat itxi dute Lasarte-Oriara bidean.
Bi ibilgailuren arteko istripua gertatu da gaur goizean N-1 errepidean, Villabona parean, eta horrek ilara luzeak eragin ditu Lasarte-Oriara bidean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Ezbeharraren ondorioz, bi erreietako bat itxi dute. Hori dela eta, zortzi kilometrorainoko ilarak sortu dira.
Halaber, pertsona bat zaurituta eraman dute ospitalera.
