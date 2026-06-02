TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zortzi kilometrorainoko auto-ilarak N-1 errepidean, Villabona parean izandako istripu baten ondorioz

Bi ibilgailuk istripua izan dute eta ondorioz errei bat itxi dute Lasarte-Oriara bidean. 

Istripua N-1 errepidean, Lasarte-Oriara bidean. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bi ibilgailuren arteko istripua gertatu da gaur goizean N-1 errepidean, Villabona parean, eta horrek ilara luzeak eragin ditu Lasarte-Oriara bidean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. 

Ezbeharraren ondorioz, bi erreietako bat itxi dute. Hori dela eta, zortzi kilometrorainoko ilarak sortu dira. 

Halaber, pertsona bat zaurituta eraman dute ospitalera. 

Villabona N-1 Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X