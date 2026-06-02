Lekeitio
Lekeitioko Udalak errekurritu egingo du EAEko Auzitegi Nagusiak aparkalekuari buruz emandako ebazpena

Uda honetan, egungo araudia aplikatzen jarraituko du, inguruko udalerrietako bizilagunek TAOren berdegunean aparkatzeko aukera izan dezaten, ez ordea turistek edo herrian bigarren etxebizitza dutenek.

Lekeitio-aparkalekua
Aparkalekua Lekeition.
EITB

Lekeitioko Udalak errekurritu egingo du EAEko Auzitegi Nagusiak herriko aparkalekuen inguruan emandako epaia, zeinak, bizilagunen arteko tratu-desberintasuna argudiatuta, baliogabetu egin baituen aparkalekua arautzen duen udal-ordenantzaren zati bat. 

Zehazki, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak indarrik gabe utzi duen araudi-zatiaren arabera, Lekeitiotik gertu dauden sei udalerritako biztanleei baimena ematen zaie herriaren erdigunean (Eremu Berdea) aparkatzeko, baina ez beste batzuetan bizi direnei. Auzitegiaren arabera, bereizketa hori ez dago justifikatuta. 

Ordenantzan ezartzen denez, Lekeitioko eta inguruko udalerrietako (Aulestia, Gizaburuaga, Amoroto, Mendexa, Ispaster eta Ea) biztanleek erdigunean aparkatu badezakete ere, turistek eta bisitariek (Lekeition bigarren etxebizitza izan ala ez) ezin dute erdigunean aparkatu eta herriaren sarreretan dauden aparkalekuetan utzi behar dituzte ibilgailuak. 

Ohar batean, Udalak azaldu duenez, epaiaren aurkako helegitea aurkeztuko du, besteak beste" bidezkoa eta egokia" deritzolako herritarrentzat egungo aparkaleku sistema.

Nolanahi ere, udal erakundeak gogorarazi du udan zehar udal ordenantza indarrean mantenduko dela, eta, beraz, Aulesti, Gizaburuaga, Amoroto, Mendexa, Ispaster eta Eako hiru mila bat herritarrek Lekeitioko erdigunean aparkatzen jarraitu ahal izango dute uda osoan zehar.

Udalak berretsi du aparkatzeko sistemak trafikoa eta zarata murriztea eragin duela udalerriaren erdigunean, baita bizilagunentzako eta bisitarientzako mugikortasuna hobetzea ere. Gainera, inguruko herrietako herritarrek herriaren bizitzan duten garrantzia azpimarratu du. 

