DEIALDI PUBLIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Baldintzak, epeak eta nola eman izena Osakidetzako EPEko azterketetan

Eskainitako 41 kategorietako batean izena emateko gida, pausoz pauso.

20220702105302_ope-osakidetza_
author image

EITB

Azken eguneratzea

Astearte honetan, ekainaren 2an, ireki dute Osakidetzako 23-24-25 EPEko 41 kategoriatan izena emateko epea, eta ekainaren 29an amaituko da; azterketak, berriz, urria eta azaroa bitartean izango dira.

Osakidetzaren 2023, 2024 eta 2025 urteei dagokien EPEan izena emateko epea ireki dute astearte honetan, ekainaren 2an. Oraingo honetan 41 kategoriatan eman daiteke izena, ekainaren 29ra arte, eta azterketak urria eta azaroa bitartean egingo dira.

Baina, zer egin behar da izena emateko? Izen-ematea Internet bidez egin behar da, Osakidetzaren webgune ofizialaren bidez. Euskal Osasun Zerbitzuak berak ibilbidea zehazten duen sarbide-gida bat argitaratu du:

  1. Sartu webgunean.
  2. Sakatu "Enplegu publikoa".
  3. 23+24+25 EPE prozesura sartu.
  4. "Sarbidea" sakatu.
  5. Osakidetzako profesionala bazara, sakatu "Osakidetzako profesionalak" edo "Herritarrak".
    1. Osakidetzako profesionala bazara, zure kredentzialekin identifikatu.
    2. "Herritarra" atalean sartuz gero, gaitutako hiru identifikazio-sistemetako baten bidez identifikatu: BakQ, NAN elektronikoa zein beste ziurtagiri digital bat eta Cl@ve erabil ditzakezu.
  6. "Eremu pribatuan" behar bezala identifikatu ondoren, aukeratu 23-24-25 EPE prozesua eta izena eman nahi duzun kategorian.

Eskabideak behar bezala aurkezteko, izen-ematea epe barruan egin eta tasak ordaindu beharko dira, derrigor.

Bigarren fasea

Lehen faseko izen-ematean 101.000 pertsonak baino gehiagok formalizatu zuten EPE horretan parte hartzeko eskaera. Azterketak BECen egingo dira, ekainaren 19an, 20an eta 21ean. Bigarren fasearen kasuan, probak urria eta azaroa bitartean egitea aurreikusten da. Horrela, gainerako kategorietarako hirugarren fasearen deialdia geratuko litzateke bakarrik, eta uda ostean irekitzea aurreikusten da.

Guztira, 23-24-25 EPEak 5.425 plaza eskainiko ditu, 107 lanbide-kategoriatarako. Deialdiarekin, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak sendotu egin dute Osakidetzako plantilla egonkortzeko eta sistema publikoa indartzearen aldeko apustu irmoa.

EPE horietako berritasun gisa, Osakidetzak hautagaien eskura jarriko ditu galdera-sortak, proba prestatzeko. Test moduko azterketa izango da. Oraingo honetan, gainera, nota hiru urtez gordeko da.

Osakidetza Eusko Jaurlaritza Osasuna Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Global Sumud Euskal Herriak kereila kriminala aurkeztu du Ertzaintzaren eta Zupiriaren aurka, Loiuko jarduketa "basatiagatik"

Global Sumud Flotillaren euskal ordezkaritzak kereila kriminala aurkeztu du astearte honetan Loiun aktibisten ongietorrian aritu ziren ertzainen, polizia-dispositiboa zuzendu zuten buruzagien eta Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren aurka, hainbat delitu egotzita; besteak beste, legez kanpoko atxiloketa, lesioak eta gorroto-delitua, Bilboko aireportuan ontzidiko aktibistei egindako harreran izandako istiluen ondorioz. Hala iragarri dute Euskal Herriko Global Sumud Flotilla ordezkatzen duten Haizea Ziluaga eta Iker Sarriegi abokatuek, Bilboko epaitegiaren atarian.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X