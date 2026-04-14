Osakidetzako lan-eskaintza berriaren lehen probak ekainaren 19an, 20an eta 21ean egingo dira 

Aurreko deialdiekin alderatua, badire zenbait berritasun: besteak beste, probaren nota gorde ahalko da, eta test motako azterketa bakarra egingo da. Guztira, 5.425 lanpostu eskainiko dira, eta horietatik, 2.160 berriak izango dira. 

Osakidetzak gaur argitaratu ditu 2023-2024-2025eko Enplegu Publikoaren Eskaintzako azterketen datak eta ordutegiak. Barakaldoko BEC erakustazokan egingo dira azterketa guztiak ekainaren 19an, 20an eta 21ean

Joan den martxoaren 23an zabaldu zen izen-ematea, eta denera, bederatzi kategoria profesionaletarako plazak dira.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak zabaldutako oharraren arabera, hiru txandatan hasiko dira hautaketa probak: 09:30ean, 13:30ean eta 17:30ean. 

Aurreko deialdiekin alderatua, badira zenbait berritasun: besteak beste, probaren nota gorde ahalko da, eta test motako azterketa bakarra egingo da. Osakidetzak eskuragarri jarri du hautaketa-prozesu bakoitzari dagokion galdera-sorta, hautagaiek errazago presta ditzaten probak.

Guztira, 5.425 lanpostu eskainiko dira, eta horietatik, 2.160 berriak izango dira. 

Kategoriak, datak eta ordutegiak

Ekainak 19

  • Administrazioko eta kudeaketako goi mailako teknikaria: 09:30
  • Fisioterapeuta: 13:30
  • Laborategiko teknikari espezialista: 17:30

Ekainak 20

  • Zeladorea: 09:30
  • Erizaintzako laguntzailea: 13:30
  • Zerbitzuetako langilea: 17:30

Ekainak 21

  • Erizaina: 09:30
  • Administrazioko laguntzailea: 13:30
  • Administraria: 17:30
