Osakidetzako lan-eskaintza berriaren lehen probak ekainaren 19an, 20an eta 21ean egingo dira
Aurreko deialdiekin alderatua, badira zenbait berritasun: besteak beste, probaren nota gorde ahalko da, eta test motako azterketa bakarra egingo da. Guztira, 5.425 lanpostu eskainiko dira, eta horietatik, 2.160 berriak izango dira.
Osakidetzak gaur argitaratu ditu 2023-2024-2025eko Enplegu Publikoaren Eskaintzako azterketen datak eta ordutegiak. Barakaldoko BEC erakustazokan egingo dira azterketa guztiak ekainaren 19an, 20an eta 21ean.
Joan den martxoaren 23an zabaldu zen izen-ematea, eta denera, bederatzi kategoria profesionaletarako plazak dira.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak zabaldutako oharraren arabera, hiru txandatan hasiko dira hautaketa probak: 09:30ean, 13:30ean eta 17:30ean.
Aurreko deialdiekin alderatua, badira zenbait berritasun: besteak beste, probaren nota gorde ahalko da, eta test motako azterketa bakarra egingo da. Osakidetzak eskuragarri jarri du hautaketa-prozesu bakoitzari dagokion galdera-sorta, hautagaiek errazago presta ditzaten probak.
Kategoriak, datak eta ordutegiak
Ekainak 19
- Administrazioko eta kudeaketako goi mailako teknikaria: 09:30
- Fisioterapeuta: 13:30
- Laborategiko teknikari espezialista: 17:30
Ekainak 20
- Zeladorea: 09:30
- Erizaintzako laguntzailea: 13:30
- Zerbitzuetako langilea: 17:30
Ekainak 21
- Erizaina: 09:30
- Administrazioko laguntzailea: 13:30
- Administraria: 17:30
