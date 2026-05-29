Sare elektrikoetan inbertsioak handitzea "ezinbestekoa" dela uste du Galanek (Iberdrola)
Ignacio Sanchez Galan Iberdrolako presidentearen ustez, "ezinbestekoa" da sare elektrikoetan inbertsioak handitzea "elektrizitatearen aro berri" honetan. Azpimarratu du enpresak "lidergo-posiziotik" egiten duela aurre sektorean, eta, horri esker, "hazkunde geldiezina" izango dutela iragarri du, hainbat hamarkadatan eskari elektrikoa geldirik egon ondoren.
Hala mintzatu da Galan ostiral honetan Bilbon egindako akziodunen batzarrean. Horretan, Iberdrolako presidenteak adierazi du, Energiaren Nazioarteko Agentziaren arabera, elektrizitatearen "erabilera guztiak % 50 baino gehiago handituko dira".
Galderen txandan, ELA sindikatuko ordezkari batek langileen erosteko ahalmenaren galera eta enpresaren jarrera kritikatu ditu; izan ere, deitoratu duenez, hitzarmen kolektibo berria 16 hilabetez negoziatu ondoren, "ezin da atzerakoiagoa izan".
Halaber, uste du plantillaren baldintzen okertze hori enpresaren martxa egokiarekin kontrajartzen dela, eta horrek ezinegona sortzen duela, mobilizazio bat eragiteraino.
Joan den urtean Estatuko lehen greba deitu zuten enpresan, eta ostiral honetan beste bat egin dute Hego Euskal Herrian eta Galizian.
Bilbon, Iberdrolako langileek KPIa bermatuko duen negoziazioa eskatu dute konpainiaren egoitzaren aurrean, eta "negoziazio kolektiborako konfederazioen arteko akordioak ere" ez direla errespetatzen salatu dute.
Protestak aste osoan zehar egin dira egoitzaren aurrean, Euskadi Plazan kontzentrazioak egiten. Gaur, berriz, manifestazioa egin dute CCOO Industria, UGT FICA eta ELA sindikatuek. Ehunka langilek parte hartu dute mobilizazioan.
