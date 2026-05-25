Petrolioaren prezioa % 5 jaitsi da, 98 dolar ingururaino, AEBren eta Iranen arteko elkarrizketen traza ona dela eta
Brenta 98,1 dolarretan kotizatzen da gaur goizean, joan den ostiralean Europan burtsak ixtean kotizatzen zen 103 dolarretatik behera, % 5,2 gutxiago, zehazki. Ekialde hurbileko gerra laster bukatuko den itxaropenak bultzatuta, Asiako Burtsak igoerekin ekin diote egunari eta Burtsa europarren gerorako inbertsioek ere % 1 egin dute gora.
Brentaren upelaren prezioa, Europan erreferentziazkoa, % 5 baino gehiago jaitsi da Europako Burtsak zabaltze atarian, eta 98 dolar ingurutan kokatu da, AEBren eta Iranen arteko bake akordioa gertu egon daitekeen itxaropenagatik.
Hala ere, AEBk eta Israelek Iranen kontra otsaila amaieran abiatutako ofentsiba militarraren aurretik ordaintzen ziren 72 dolarretatik urrun daude gaurko prezioak.
Bestalde, AEBn erreferentziazkoa den West Intermediate Texas (WTI) petrolioaren upela % 5,5 jaitsi da Europako burtsak zabaldu aurretik eta 91,2 dolarretan jarri da.
Ibex 35ak 17.985 puntuetatik abiatuko du gaurko Burtsako saioa; joan den astean zehar % 2,06ko igoera pilatu zuen orotara.
