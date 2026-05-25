Petrolioa eta Burtsak

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Petrolioaren prezioa % 5 jaitsi da, 98 dolar ingururaino, AEBren eta Iranen arteko elkarrizketen traza ona dela eta

Brenta 98,1 dolarretan kotizatzen da gaur goizean, joan den ostiralean Europan burtsak ixtean kotizatzen zen 103 dolarretatik behera, % 5,2 gutxiago, zehazki. Ekialde hurbileko gerra laster bukatuko den itxaropenak bultzatuta, Asiako Burtsak igoerekin ekin diote egunari eta Burtsa europarren gerorako inbertsioek ere % 1 egin dute gora. 

(Foto de ARCHIVO) Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimaciones apuntan a que, si se consolida el encarecimiento del crudo, el impacto podría ser de 8–10 céntimos por litro adicionales en el surtidor en las próximas semanas. David Zorrakino / Europa Press 04 MARZO 2026;CATALUÑA;DIÉSEL;GASOLINA;GASOLINERA;CARBURANTE;CRUDO;PETRÓLEO; 04/3/2026

Gasolindegia. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Última actualización

Brentaren upelaren prezioa, Europan erreferentziazkoa, % 5 baino gehiago jaitsi da Europako Burtsak zabaltze atarian, eta 98 dolar ingurutan kokatu da, AEBren eta Iranen arteko bake akordioa gertu egon daitekeen itxaropenagatik. 

Brenta 98,1 dolarretan kotizatzen da gaur goizean, joan den ostiralean Europan burtsak ixtean kotizatzen zen 103 dolarretatik behera, % 5,2 gutxiago, zehazki. 

Hala ere, AEBk eta Israelek Iranen kontra otsaila amaieran abiatutako ofentsiba militarraren aurretik ordaintzen ziren 72 dolarretatik urrun daude gaurko prezioak. 

Bestalde, AEBn erreferentziazkoa den West Intermediate Texas (WTI) petrolioaren upela % 5,5 jaitsi da Europako burtsak zabaldu aurretik eta 91,2 dolarretan jarri da. 

Ekialde hurbileko gerra laster bukatuko den itxaropenak bultzatuta, Asiako Burtsak igoerekin ekin diote egunari eta Burtsa europarren gerorako inbertsioek ere % 1 egin dute gora. 

Ibex 35ak 17.985 puntuetatik abiatuko du gaurko Burtsako saioa; joan den astean zehar % 2,06ko igoera pilatu zuen orotara. 

Petrolio Ekialde Hurbila Ameriketako Estatu Batuak Iran Ekonomia

Te puede interesar

iberdrola galan pradales etxanobe bengoetxea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iberdrolak 125. urteurrena ospatu du Bilbon, begirada "argindarraren aroan" jarrita

Iberdrolak bere 125. urteurrena ospatu du astearte honetan, Bilboko egoitzan. Erakundeetako eta enpresa munduko ordezkariak bildu ditu ekitaldiak, eta konpainiaren historia gogora ekarri dute. "Argindarraren aroa" deiturikoan jarri dute etorkizunerako begirada. Bere hitzartzean, Ignacio Sanchez Galan Iberdrolaren presidenteak esan du "euskal sustraiak" inoiz galdu ez dituen "proiektu integratzaile baten emaitza" dela gaur egungo konpainia.

Cargar más
Publicidad
X