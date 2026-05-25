Petróleo y bolsas
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El precio del petróleo cae más de un 5 %, a cerca de 98 dólares, por el avance en las negociaciones entre EE. UU. e Irán

El Brent se situa en los 98,1 dólares, un 5,2 % menos, frente a los 103 dólares en los que cotizaba al cierre de las Bolsas en Europa del pasado viernes. Las esperanzas de que la guerra acabe pronto están impulsando a las Bolsas asiáticas este lunes y los futuros de las Bolsas europeas apuntan también a subidas, de más del 1 %, en la apertura de este lunes.
(Foto de ARCHIVO) Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimaciones apuntan a que, si se consolida el encarecimiento del crudo, el impacto podría ser de 8–10 céntimos por litro adicionales en el surtidor en las próximas semanas. David Zorrakino / Europa Press 04 MARZO 2026;CATALUÑA;DIÉSEL;GASOLINA;GASOLINERA;CARBURANTE;CRUDO;PETRÓLEO; 04/3/2026
Gasolinera. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Petrolioaren prezioa % 5 jaitsi da, 98 dolar ingururaino, AEBren eta Iranen arteko elkarrizketen traza ona dela eta
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Agencias | EITB

Última actualización

El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, caía más de un 5 % antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en el entorno de los 98 dólares, ante las esperanzas de un próximo acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

En concreto, el Brent se situaba en los 98,1 dólares, un 5,2 % menos, frente a los 103 dólares en los que cotizaba al cierre de las Bolsas en Europa del pasado viernes.

No obstante, este precio está aún lejos de los 72 dólares el barril previos a la ofensiva militar que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Por su parte, el precio del barril West Intermediate Texas (WTI), de referencia en EEUU, caía un 5,5 % antes de la apertura de los mercados europeos, hasta situarse en 91,2 dólares por barril.

Las esperanzas de que la guerra acabe pronto están impulsando a las Bolsas asiáticas este lunes y los futuros de las Bolsas europeas apuntan también a subidas, de más del 1 %, en la apertura de este lunes.

El Ibex 35 partirá hoy de los 17 985 puntos después de cerrar la sesión del viernes con una subida acumulada del 2,06 % en la semana.

Petróleo Oriente Próximo Estados Unidos Irán Economía

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