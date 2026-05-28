Gipuzkoako Ogasunak ohartarazi du iruzur saiakerak ematen ari direla SMS mezu bidez
Gogorarazi du ez duela horrelako jakinarazpenik egiten SMS bidez, eta ez duela informazio konfidentzialik eskatzen.
Gipuzkoako Ogasunak ohartarazi duenez, iruzur saiakera bat izan da, SMS mezu baten bidez. Mezu horretan, igorleak Zerga Agentziatik pasarazten du bere burua, eta hartzaileari jakinarazten dio azken errenta-aitorpenari lotutako diru kopuru bat itzuli behar duela, iruzurrezko esteka baten bidez.
Gipuzkoako Ogasunak ostegun honetan ohar baten bidez gogorarazi duenez, ez du horrelako jakinarazpenik egiten SMS bidez, eta ez du zergadunen kontu edo txartel zenbakirik eskatzen kanal horren bidez.
Gainera, edozein susmo izanez gero, Foru Ogasunarekin harremanetan jartzea gomendatzen du, behar diren egiaztapenak egiteko eta SMS horietan sar daitezkeen esteketara ez sartzeko.
Gipuzkoako Foru Ogasunak iragarri du behar diren neurri guztiak bultzatuko dituela horrelako iruzur saiakerak jazartzeko.
