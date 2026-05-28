Iruzurra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gipuzkoako Ogasunak ohartarazi du iruzur saiakerak ematen ari direla SMS mezu bidez

Gogorarazi du ez duela horrelako jakinarazpenik egiten SMS bidez, eta ez duela informazio konfidentzialik eskatzen.

iruzurra mugikorra estafa telefono
Artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako Ogasunak ohartarazi duenez, iruzur saiakera bat izan da, SMS mezu baten bidez. Mezu horretan, igorleak Zerga Agentziatik pasarazten du bere burua, eta hartzaileari jakinarazten dio azken errenta-aitorpenari lotutako diru kopuru bat itzuli behar duela, iruzurrezko esteka baten bidez.

Gipuzkoako Ogasunak ostegun honetan ohar baten bidez gogorarazi duenez, ez du horrelako jakinarazpenik egiten SMS bidez, eta ez du zergadunen kontu edo txartel zenbakirik eskatzen kanal horren bidez.

Gainera, edozein susmo izanez gero, Foru Ogasunarekin harremanetan jartzea gomendatzen du, behar diren egiaztapenak egiteko eta SMS horietan sar daitezkeen esteketara ez sartzeko.

Gipuzkoako Foru Ogasunak iragarri du behar diren neurri guztiak bultzatuko dituela horrelako iruzur saiakerak jazartzeko.

Gipuzkoa Errenta aitorpena 2025 Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

iberdrola galan pradales etxanobe bengoetxea
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iberdrolak 125. urteurrena ospatu du Bilbon, begirada "argindarraren aroan" jarrita

Iberdrolak bere 125. urteurrena ospatu du astearte honetan, Bilboko egoitzan. Erakundeetako eta enpresa munduko ordezkariak bildu ditu ekitaldiak, eta konpainiaren historia gogora ekarri dute. "Argindarraren aroa" deiturikoan jarri dute etorkizunerako begirada. Bere hitzartzean, Ignacio Sanchez Galan Iberdrolaren presidenteak esan du "euskal sustraiak" inoiz galdu ez dituen "proiektu integratzaile baten emaitza" dela gaur egungo konpainia.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X