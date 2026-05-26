Jaurlaritzak babes ofizialeko etxebizitzen salerosketan "bitartekari lanak" egingo ditu, ezkutuko gainprezioak saihesteko
Esleipena ez da egongo partikularren arteko "akordio pribatuen mende", eta Etxebideren bidez bideratutako prozedura baten bidez egingo da. "Guk esango diogu nork erosiko dion", azaldu du Itxasok.
"Ia instituzionalizatzen ari den arazo bat antzeman dugu: babestutako etxebizitzen salerosketa, altzariei esleitu ohi zaien gainprezio baten truke". Praktika "irregular" horri aurre egiteko, Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak iragarri du Etxebizitzaren Euskal Legea aldatzeko lanean ari direla, aurrerantzean bere saila babes ofizialeko etxebizitzen (BOE) salerosketan "modu aktiboan bitartekari" izateko. Eroslea Etxebideren erregistroaren bidez izendatu nahi da, eta horrela, "ezkutuko gainprezioen kobrantzarekin lotutako iruzurrezko praktikak saihestu".
Cadena Ser irrati-katean egin du iragarpena Itxasok. Esan duenez, Jaurlaritzaren helburua da salmentan dauden babes ofizialeko etxebizitzen bigarren eta ondorengo eskualdatzeen gaineko "kontrol publikoa indartzea", bereziki, babes iraunkorra duten etxebizitzetan . "Egin nahi duguna da Jaurlaritzak erabaki dezala nork erosiko dituen etxebizitza horiek", adierazi du sailburuak.
Orain arte, Gasteizko Gobernuak horrelako operazioetan izan duen esku-hartzea "eskualdaketak ikusi eta onestera mugatzen" zen; erosleak etxebizitza babestua eskuratzeko eskatzen ziren baldintzak betetzen zituela egiaztatzea zen bere egitekoa. Legearen erreformarekin, BOE baten jabe den edonork, saldu nahi badu, Etxebizitzako lurralde ordezkaritzei jakinarazi beharko die, eta haiek hartuko dute beren gain prozesuaren bitartekaritza.
Esleipena ez da egongo partikularren arteko akordio pribatuen mende, eta Etxebideren bidez bideratutako prozedura garden baten bidez egingo da. "BOE baten jabe batek saldu nahi duenean, Eusko Jaurlaritzaren etxebizitzako lurralde-ordezkaritzetara etorri beharko du eta saldu nahi duela esan, eta guk esango diogu nork erosiko dion", azaldu du Itxasok.
Etxebideren erregistroa
Zehaztu duenez, babestutako etxeak salerosteko, Etxebiden izena emanda dauden pertsonak hartuko dira erreferentziatzat, etxea erosteko interesa adierazi dutenak. "Eroslearen beharra etxebizitzaren tamainara zenbat egokitzen den, Etxebiden zenbat urte daramatzan zain eta hautagai egokiena aukeratzeko beste elementu batzuk ebaluatuko ditugu", erantsi du.
Saltzaileak erosle bat "epe laburrean eta zalantzarik gabe" izatea da asmoa. "Gehienez ere, hiru edo lau hilabeteko epean saltzaileak erosle bat izango du, eta Gobernuak esango dio".
Azkenik, Itxasok gogoratu du tentsio handiko eremuetan dauden eta BOE kalifikazioa galtzear duten etxebizitzek "babesa mantenduko" dutela toki horrek tentsiopean jarraitzen duen bitartean.
Zure interesekoa izan daiteke
Jose Antonio Santano: "AHTren Nafarroarekiko loturari buruzko erabakia aurten hartu beharko da"
Garraio estatu idazkariak berretsi du kontuan hartuko direla Aralar mendilerroan egiten ari diren zulaketen emaitzak, baita ibilbideen denboren azterketa funtzionalak emandako ondorioak, kostu ekonomikoak eta obren epeak ere.
Donostiako Atotxako geltokiko lanak azken fasean, AHTaren iritsieraren zain
Urumea eta Egia lotzen dituen pasabidea erabat zabaldu dute eta trenbideen gainean 5.700 m2-ko plaza zabal bat eraiki dute. 2027an jakingo da noiz iritsiko den AHT-a Donostiara, Espainiako Gobernuaren hitzetan.
Petronorrek 27,8 milioi irabazi zituen 2025ean, aurreko urtean baino % 61 gutxiago, itzalaldiaren eta hiru hilabeteko grebaren eraginez
Konpainiak apirileko itzalaldiaren eraginari eta urteko azken hiruhilekoko lan-gatazkari egotzi die irabazien beherakada. Hala ere, inbertsioak % 48 igo zituen, 217,8 milioi euroraino.
Petrolioaren prezioa % 5 jaitsi da, 98 dolar ingururaino, AEBren eta Iranen arteko elkarrizketen traza ona dela eta
Brenta 98,1 dolarretan kotizatzen da gaur goizean, joan den ostiralean Europan burtsak ixtean kotizatzen zen 103 dolarretatik behera, % 5,2 gutxiago, zehazki. Ekialde hurbileko gerra laster bukatuko den itxaropenak bultzatuta, Asiako Burtsak igoerekin ekin diote egunari eta Burtsa europarren gerorako inbertsioek ere % 1 egin dute gora.
Lekeitioko arrantzale bat hil da Senegalgo uretan
Bermeoko ATUNSA enpresako langilea zen. LAB sindikatuaren esanetan, "heriotza ez traumatiko" gisa sailkatu dute, eta enpresa horretan aurten izan den bigarren heriotza ez traumatikoa izan dela salatu du.
Pakistandarrak lanean esplotatzeagatik ikertutako hiru pertsonak aske utzi dituzte, Espainiatik irtetea galarazita
Ikertuek epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubideari heldu diote, eta epaileak pasaportea kentzea eta hileko lehenengo egunean eta hamabosgarrenean epaitegian agertzea agindu du.
A-15 autobidea osorik zabalduko dute igandean, tunelak egokitzeko lanak guztiz amaitu ostean
Asteburuan behin-behineko seinaleak eta obrako gainerako elementuak kenduko dira eta, lanak bukatzeko, Andoain eta Berastegi artean itxita egongo da errepidea, ostiral gauetik igandera bitarte.
Iberdrolak 125. urteurrena ospatu du Bilbon, begirada "argindarraren aroan" jarrita
Iberdrolak bere 125. urteurrena ospatu du astearte honetan, Bilboko egoitzan. Erakundeetako eta enpresa munduko ordezkariak bildu ditu ekitaldiak, eta konpainiaren historia gogora ekarri dute. "Argindarraren aroa" deiturikoan jarri dute etorkizunerako begirada. Bere hitzartzean, Ignacio Sanchez Galan Iberdrolaren presidenteak esan du "euskal sustraiak" inoiz galdu ez dituen "proiektu integratzaile baten emaitza" dela gaur egungo konpainia.
Tubos Reunidosen interesa duten "inbertsore berriak" daudela dio Jauregi sailburuak, baina oraindik ez dago "proposamen zehatzik"
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuaren hitzetan, Tubos Reunidosen zorra berregituratu eta langileak lanera itzuli izana funtsezko bi baldintza izan dira "inbertitzaile berriak erakartzeko".