El Gobierno Vasco mediará en la venta de viviendas de protección oficial para frenar el cobro de sobreprecios encubiertos

"Hemos detectado un problema que se está casi institucionalizando, que es la compraventa de viviendas protegidas a cambio de un sobreprecio que suele adjudicarse a los muebles". Para combatir esa práctica fraudulenta, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha anunciado que el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco intermediará de forma activa en las compraventas de vivienda de protección oficial (VPO), designando al comprador a través del registro de demandantes de vivienda de Etxebide.

El anuncio lo ha realizado durante una entrevista en la Cadena SER, donde ha explicado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es "reforzar el control público sobre las segundas y posteriores transmisiones de VPO en venta", particularmente en aquellas viviendas sometidas a protección permanente y en aquellas promociones previas a 2003 que continúan bajo régimen temporal. "Lo que queremos hacer es que sea el Gobierno quien decida quién va a comprar esas viviendas", ha señalado el consejero, para advertir de la extensión de prácticas irregulares consistentes en exigir pagos añadidos fuera de escritura bajo conceptos ficticios, especialmente asociados al mobiliario.

Hasta ahora, la intervención del Gobierno Vasco en este tipo de operaciones se limitaba al visado de las transmisiones para comprobar que la persona compradora reunía los requisitos exigidos para acceder a vivienda protegida. Con la reforma de la Ley Vasca de Vivienda en preparación, cualquier persona propietaria de una VPO que quiera venderla deberá comunicarlo a las delegaciones territoriales del Departamento de Vivienda, que asumirán la intermediación del proceso.

La adjudicación dejaría de depender de acuerdos privados entre particulares y pasaría a realizarse mediante un procedimiento transparente canalizado a través de Etxebide. "Cuando un propietario de una VPO quiera venderla, tendrá que venir a las delegaciones territoriales de vivienda del Gobierno Vasco y decir que la quiere vender y nosotros le diremos quién se la va a comprar", ha dicho Itxaso.

Personas inscritas en Etxebide

Según ha detallado, el sistema tomará como referencia a las personas inscritas en Etxebide que hayan manifestado interés por la modalidad de compra.

"Vamos a hacer una evaluación de cuánto se adapta la necesidad del comprador al tamaño de la vivienda, cuántos años lleva esperando en Etxebide y otros elementos que nos permitan escoger al candidato más adecuado ", ha explicado, para detallar que el objetivo es que el vendedor disponga de un comprador en un plazo reducido y sin incertidumbre. En el plazo máximo de tres o cuatro meses el vendedor tendrá a un comprador que le dirá el Gobierno Vasco.

Itxaso ha recordado que las VPO de zonas tensionadas que estén próximas a perder la calificación "mantendrán su protección" mientras siga vigente el tensionamiento.