Petronorrek 27,8 milioi irabazi zituen 2025ean, aurreko urtean baino % 61 gutxiago, itzalaldiaren eta hiru hilabeteko grebaren eraginez

Konpainiak apirileko itzalaldiaren eraginari eta urteko azken hiruhilekoko lan-gatazkari egotzi die irabazien beherakada. Hala ere, inbertsioak % 48 igo zituen, 217,8 milioi euroraino.

Petronorrek Muskizen duen lantegia, artxiboko irudi batean.

EITB

Petronorrek 27,8 milioi euro irabazi zituen 2025ean, aurreko urtean baino % 61 gutxiago, orduan 72,2 milioi irabazi baitzituen. Enpresak adierazi duenez, urtea "salbuespenezko egoerek" markatu zuten, besteak beste, apirilean izandako itzalaldiak eta urteko azken hiru hilabeteetan izandako grebak.

Repsol taldearen filiala den konpainiak jasangarritasunari buruzko memoria argitaratu du, eta bertan 2025eko magnitude ekonomiko eta jarduera-magnitude nagusiak jaso ditu. Dokumentu horretan, joan den ekitaldia "urte konplexua" izan zela azpimarratu du, ziurgabetasun geopolitikoak eta energia-merkatuaren aldakortasunak baldintzatuta.

Mozkinak behera egin arren, Petronorrek % 48 handitu zituen inbertsioak, 217,8 milioi eurora iritsi arte. Kopuru horren zatirik handiena mantentze-lanetara, segurtasunera, ingurumenera, azpiegituretara, digitalizaziora eta deskarbonizazio-proiektuetara, hidrogenora eta erregai sintetikoetara bideratu zen.

Enpresak , gainera, hainbat industria-proiekturen aurrerapena nabarmendu zuen, besteak beste, 10 eta 100 MW-ko elektrolizagailuak, erregai sintetikoak erakusteko instalazioa eta ekoaridoen instalazioa. Azaldu dutenez, ekimen horiek guztiak aurreikusitako egutegiaren arabera egiten dute aurrera, eta 2026 eta 2029 artean jarriko dira martxan.

Industria-jarduerari dagokionez, findegiak 8,2 milioi tona ekoitzi zituen, eta 2024an, berriz, 9,5 milioi. Ekoizpen horren % 64 gasolioari eta gasolinari dagokie. Kerosenoaren eta abiaziorako erregaiaren ekoizpena % 15 igo zen, aurreko urtearekin alderatuta.

2023tik 2025era bitartean Errusiatik ekarritako petrolio gordina prozesatzeari utzi ziola ere jakinarazi du Petronorrek, 2021ean petrolio guztiaren % 37 izan ondoren.

Enpresak 743 milioi euro emango dizkio Bizkaiko Foru Ogasunari, 2024an baino 53 milioi gutxiago. Kopuru hori lurraldeko bilketa osoaren % 6,9 da, enpresak azpimarratu duenez.

Gainera, Petronorrek 962 plangile ditu zuzenean, aurreko urtean baino 22 gehiago, eta 131 milioi euroko erosketak egin zizkien 450 euskal hornitzaileri baino gehiagori. Era berean, 2025ean Bilboko Portuko trafikoaren % 37 bere jarduerari lotuta egon zela adierazi du enpresak.

