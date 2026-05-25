Petronorrek 27,8 milioi irabazi zituen 2025ean, aurreko urtean baino % 61 gutxiago, itzalaldiaren eta hiru hilabeteko grebaren eraginez
Petronorrek 27,8 milioi euro irabazi zituen 2025ean, aurreko urtean baino % 61 gutxiago, orduan 72,2 milioi irabazi baitzituen. Enpresak adierazi duenez, urtea "salbuespenezko egoerek" markatu zuten, besteak beste, apirilean izandako itzalaldiak eta urteko azken hiru hilabeteetan izandako grebak.
Repsol taldearen filiala den konpainiak jasangarritasunari buruzko memoria argitaratu du, eta bertan 2025eko magnitude ekonomiko eta jarduera-magnitude nagusiak jaso ditu. Dokumentu horretan, joan den ekitaldia "urte konplexua" izan zela azpimarratu du, ziurgabetasun geopolitikoak eta energia-merkatuaren aldakortasunak baldintzatuta.
Mozkinak behera egin arren, Petronorrek % 48 handitu zituen inbertsioak, 217,8 milioi eurora iritsi arte. Kopuru horren zatirik handiena mantentze-lanetara, segurtasunera, ingurumenera, azpiegituretara, digitalizaziora eta deskarbonizazio-proiektuetara, hidrogenora eta erregai sintetikoetara bideratu zen.
Enpresak , gainera, hainbat industria-proiekturen aurrerapena nabarmendu zuen, besteak beste, 10 eta 100 MW-ko elektrolizagailuak, erregai sintetikoak erakusteko instalazioa eta ekoaridoen instalazioa. Azaldu dutenez, ekimen horiek guztiak aurreikusitako egutegiaren arabera egiten dute aurrera, eta 2026 eta 2029 artean jarriko dira martxan.
Industria-jarduerari dagokionez, findegiak 8,2 milioi tona ekoitzi zituen, eta 2024an, berriz, 9,5 milioi. Ekoizpen horren % 64 gasolioari eta gasolinari dagokie. Kerosenoaren eta abiaziorako erregaiaren ekoizpena % 15 igo zen, aurreko urtearekin alderatuta.
2023tik 2025era bitartean Errusiatik ekarritako petrolio gordina prozesatzeari utzi ziola ere jakinarazi du Petronorrek, 2021ean petrolio guztiaren % 37 izan ondoren.
Enpresak 743 milioi euro emango dizkio Bizkaiko Foru Ogasunari, 2024an baino 53 milioi gutxiago. Kopuru hori lurraldeko bilketa osoaren % 6,9 da, enpresak azpimarratu duenez.
Gainera, Petronorrek 962 plangile ditu zuzenean, aurreko urtean baino 22 gehiago, eta 131 milioi euroko erosketak egin zizkien 450 euskal hornitzaileri baino gehiagori. Era berean, 2025ean Bilboko Portuko trafikoaren % 37 bere jarduerari lotuta egon zela adierazi du enpresak.
Petrolioaren prezioa % 5 jaitsi da, 98 dolar ingururaino, AEBren eta Iranen arteko elkarrizketen traza ona dela eta
Brenta 98,1 dolarretan kotizatzen da gaur goizean, joan den ostiralean Europan burtsak ixtean kotizatzen zen 103 dolarretatik behera, % 5,2 gutxiago, zehazki. Ekialde hurbileko gerra laster bukatuko den itxaropenak bultzatuta, Asiako Burtsak igoerekin ekin diote egunari eta Burtsa europarren gerorako inbertsioek ere % 1 egin dute gora.
Lekeitioko arrantzale bat hil da Senegalgo uretan
Bermeoko ATUNSA enpresako langilea zen. LAB sindikatuaren esanetan, "heriotza ez traumatiko" gisa sailkatu dute, eta enpresa horretan aurten izan den bigarren heriotza ez traumatikoa izan dela salatu du.
Pakistandarrak lanean esplotatzeagatik ikertutako hiru pertsonak aske utzi dituzte, Espainiatik irtetea galarazita
Ikertuek epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubideari heldu diote, eta epaileak pasaportea kentzea eta hileko lehenengo egunean eta hamabosgarrenean epaitegian agertzea agindu du.
A-15 autobidea osorik zabalduko dute igandean, tunelak egokitzeko lanak guztiz amaitu ostean
Asteburuan behin-behineko seinaleak eta obrako gainerako elementuak kenduko dira eta, lanak bukatzeko, Andoain eta Berastegi artean itxita egongo da errepidea, ostiral gauetik igandera bitarte.
Iberdrolak 125. urteurrena ospatu du Bilbon, begirada "argindarraren aroan" jarrita
Iberdrolak bere 125. urteurrena ospatu du astearte honetan, Bilboko egoitzan. Erakundeetako eta enpresa munduko ordezkariak bildu ditu ekitaldiak, eta konpainiaren historia gogora ekarri dute. "Argindarraren aroa" deiturikoan jarri dute etorkizunerako begirada. Bere hitzartzean, Ignacio Sanchez Galan Iberdrolaren presidenteak esan du "euskal sustraiak" inoiz galdu ez dituen "proiektu integratzaile baten emaitza" dela gaur egungo konpainia.
Tubos Reunidosen interesa duten "inbertsore berriak" daudela dio Jauregi sailburuak, baina oraindik ez dago "proposamen zehatzik"
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuaren hitzetan, Tubos Reunidosen zorra berregituratu eta langileak lanera itzuli izana funtsezko bi baldintza izan dira "inbertitzaile berriak erakartzeko".
Papresak erosteko eskaintza bakarra jaso du: CL Grupo Industrialek aurkeztu du proposamen loteslea
Papresa hartzekodunen konkurtsoan sartu eta lehen asteetan balizko iteresdun gehiago zeudela aditzera eman bazen ere, euskal talde bat barne, ez dira eskaintza gehiago aurkeztu ezarritako epearen barruan; CL Group enpresak (Cristian Layri lotutakoa) bakarrik egin du hura erosteko eskaintza loteslea.
Eusko Jaurlaritzak onetsi egin du Aiaran baterien biltegi bat eraikitzeko proiektua
Arena Green Assest 4, SLUren "PB Navegantes 31" proiektuak 23 milioi euroko aurrekontua du eta 30MW-ko potentzia instalatua, 20 oineko neurriko edukiontzietan dauden 18 biltegiratze unitaterekin, kontrol eta monitorizazio sistemak integratzeko.
Astigarraga, etxebizitza garestien dagoen Gipuzkoako hirugarren herria
Prezioa % 55 igo da 4 urtetan eta metro koadroa 5.228 eurotan saltzen da. Donostiaren eta Zarautzen atzetik, udalerririk garestiena da.