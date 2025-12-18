Greba
Petronorreko greba bertan behera, enpresak bide judizialari uko egin ostean

Sindikatuek bertan behera utzi dute greba mugagabea, zuzendaritzarekin adostuta, 83 eguneko lanuztearen ondoren.

PETRONOR MUSKIZ EFE
Petronor. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Petronorreko enpresa-batzordeko sindikatuek (ELA, CCOO, UGT eta TU) greba mugagabea bertan behera uztea erabaki dute, 83 eguneko lanuztearen ondoren, eta Muskizko (Bizkaia) lantegiko hitzarmen kolektiboa berritzeko negoziazioei berrekingo diote.

Ohar batean, ELAk iragarri du erabakia Petronorreko zuzendaritzarekin adostu dutela, eta horren truke, enpresak "gatazka konpontzeko bide judizialari uko egitea" onartu duela.

Hala ere, lan-baldintzak hobetzen ez badira, sindikatuak ez du baztertzen lanuzteak deitzea.

Greba mugagabea irailaren 25ean hasi zen, langileen % 91ren babes esplizituarekin.

Lanuztearen helburua protesta egitea zen Bizkaiko findegiaren sarreran jarritako aldagela berriak erabiltzeak plantillarentzat dakarren "ezkutuko lanaldiaren luzapenaren aurrean".

