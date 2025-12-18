Desconvocada la huelga en Petronor tras la renuncia de la empresa a la vía judicial

Los sindicatos del comité de empresa de Petronor (ELA, CCOO, UGT y TU) han decidido desconvocar la huelga indefinida tras 83 días y retomar las negociaciones con la dirección de la compañía para renovar el convenio colectivo de la planta de Muskiz (Bizkaia).



En un comunicado, ELA ha anunciado que la decisión ha sido acordada con la dirección de Petronor que, a cambio, ha accedido a "renunciar a la vía judicial para la resolución del conflicto".



No obstante, la central vasca ha advertido de que no descarta la convocatoria de nuevos paros si no se logran mejoras en las condiciones laborales.



La huelga indefinida arrancó el pasado 25 de septiembre con el respaldo explícito del 91 % de la plantilla en la asamblea.



El objetivo del paro era protestar por la "ampliación de jornada encubierta" que para la plantilla implica el uso de los nuevos vestuarios habilitados a la entrada de la refinería vizcaína.