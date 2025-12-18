Huelga
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Desconvocada la huelga en Petronor tras la renuncia de la empresa a la vía judicial

Los sindicatos han desconvocado la huelga indefinida, de acuerdo con la dirección, tras 83 días de paro, y retomarán las negociaciones del convenio colectivo.
PETRONOR MUSKIZ EFE
Petronor. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Petronorreko greba bertan behera, enpresak bide judizialari uko egin ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los sindicatos del comité de empresa de Petronor (ELA, CCOO, UGT y TU) han decidido desconvocar la huelga indefinida tras 83 días y retomar las negociaciones con la dirección de la compañía para renovar el convenio colectivo de la planta de Muskiz (Bizkaia).

En un comunicado, ELA ha anunciado que la decisión ha sido acordada con la dirección de Petronor que, a cambio, ha accedido a "renunciar a la vía judicial para la resolución del conflicto".

No obstante, la central vasca ha advertido de que no descarta la convocatoria de nuevos paros si no se logran mejoras en las condiciones laborales.

La huelga indefinida arrancó el pasado 25 de septiembre con el respaldo explícito del 91 % de la plantilla en la asamblea.

El objetivo del paro era protestar por la "ampliación de jornada encubierta" que para la plantilla implica el uso de los nuevos vestuarios habilitados a la entrada de la refinería vizcaína.

Petronor Huelgas Industria Economía

Te puede interesar

Tamara Yagüe, Confebask
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Confebask prevé que la economía crezca un 2,1% y se creen 10.000 nuevos empleos en Euskadi

Confebask prevé para 2026 en Euskadi un crecimiento del PIB del 2,1%, aunque los riesgos existentes pueden hacer que oscile en una horquilla entre el 1,7% y el 2,6%. Con esta previsión, sería un año similar a 2025 (2,2%) aunque espera un menor dinamismo de la inversión y del empleo, que seguirá alcanzando niveles "récord", pero se reducen de 13.000 a 10.000 los nuevos afiliados previstos.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los ganaderos se muestran a favor, pero también en contra, de vacunar a todo el ganado porque eso puede tener consecuencias económicas

El Gobierno de Navarra quiere vacunar todas las vacas, toros y terneros, algo a lo que también se ha mostrado favorable el sector. En la CAV, por el contrario, varios ganaderos se han mostrado contrarios a ello por considerar que, en caso de vacunarse, repercutiría en el valor económico de la carne. Sin embargo, de aparecer un solo caso, provocaría el sacrificio de todas las reses de la granja.

Cargar más
Publicidad
X