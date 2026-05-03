ENERGÍA
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La OPEP+ decide en Viena su oferta de crudo para junio en medio de una crisis energética global

El encuentro reunirá a sólo siete grandes productores (Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) tras la salida de Emiratos Árabes Unidos.
ORMUZ, 28/04/2026.- El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, el pasado 26 de abril. Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM. EFE/ CENTCOM - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
Petrolero bloqueado por los EE. UU. en Ormuz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: OPEP+ek ekainerako petrolio-eskaintza erabakitzen du Vienan, energia-krisi global baten erdian
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Agencias | EITB

Última actualización

La alianza OPEP+ llega debilitada a la reunión telemática prevista para este domingo en la que deberá decidir el nivel de su oferta petrolera para junio en un escenario condicionado por la posible normalización del tránsito en el estrecho de Ormuz.

El encuentro reunirá a sólo siete grandes productores (Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) tras la salida el viernes de Emiratos Árabes Unidos (EAU), en medio de una crisis energética global marcada por la guerra en Irán y la disrupción de suministros.

Durante el último año, los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) habían acordado aumentos graduales de producción para devolver al mercado parte de los recortes voluntarios aplicados en 2023.

Entre abril y diciembre de 2025 pactaron incrementos por 2,9 millones de barriles diarios (mbd), cerca del 2,8 % de la producción mundial.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del comercio mundial de crudo, junto con ataques a infraestructuras energéticas en el Golfo, ha provocado una fuerte caída de la producción en países clave como Arabia Saudí, EAU, Irak y Kuwait.

A ello se suman las limitaciones del suministro ruso, afectado tanto por sanciones occidentales como por ataques ucranianos a instalaciones petroleras.

La salida de EAU de la OPEP, en vigor desde el 1 de mayo, añade incertidumbre, ya que sorprendió por el momento de su anuncio y por no haber sido coordinada con otros socios, principalmente Arabia Saudí, líder de la OPEP.

Abu Dabi justificó su decisión por las “perturbaciones” en el Golfo, tras haber visto caer su producción de 3,4 a 1,5 mbd entre febrero y marzo.

El viceprimer ministro y responsable para el petróleo en Rusia, Alexandr Nóvak, ha vaticinado un aumento modesto del bombeo.

Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz
Petróleo Energía Economía

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