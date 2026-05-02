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Pensionistas volverán a reclamar el jueves en Vitoria complementar las pensiones mínimas hasta el SMI

Estas movilizaciones tienen como objeto recordar al Gobierno y al Parlamento vascos que "no se puede dilatar por más tiempo compromiso de asumir el complemento a las pensiones mínimas hasta el SMI, más aún cuando estamos asistiendo a un fuerte encarecimiento del coste de la vida", defienden los pensionistas.

(Foto de ARCHIVO) Manifestación de pensionistas en Bilbao EUROPA PRESS 18/8/2025
Imagen de archivo de una movilización del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: Pentsiodunek gutxieneko pentsioak LGSra arte osatzea eskatuko dute berriz ere datorren ostegunean Gasteizen
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Agencias | EITB

Última actualización

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) volverá a manifestarse el próximo jueves en Vitoria-Gasteiz para reclamar que se complementen las pensiones mínimas hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La marcha se iniciará a las 11:00 horas en la plaza de Bilbao y culminará ante la Catedral Nueva, tras pasar por delante de la sede del Parlamento.

El MPEH ha registrado en el Parlamento una nueva petición de las comparecencias solicitadas hace meses con las Comisiones de Gobernanza, Economía y Empleo, e Igualdad, y de las que "hasta el momento no hemos tenido contestación alguna", ha denunciado en un comunicado, para recordar que también se hizo entrega de sendas cartas dirigidas a los grupos parlamentarios del PNV y del PSE.

Estas iniciativas constituyen el intento "constante" por parte del colectivo de pensionistas de recordar al Gobierno y al Parlamento vascos que "no se puede dilatar por más tiempo compromiso de asumir el complemento a las pensiones mínimas hasta el SMI, más aún cuando estamos asistiendo a un fuerte encarecimiento del coste de la vida".

A su parecer, "una vez más, tanto el Gobierno de coalición del PNV-PSE, como la mayoría del Parlamento que controlan, solo harán caso a esa demanda si se encuentran con una fuerte contestación social". "Sabemos que solo la perseverancia en la lucha da sus frutos. Por ello, el día 7 tenemos que dar otro fuerte aldabonazo pensionista por las calles de Gasteiz", ha manifestado, antes de destacar que ya están programados 13 autobuses en Bizkaia y Gipuzkoa, para trasladar a los manifestantes a la capital alavesa.

Salarios Vitoria-Gasteiz Pensiones 2025 Economía

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