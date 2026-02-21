Los pensionistas vascos rechazan ser moneda de cambio: "Que no jueguen con las pensiones"
Cientos de pensionistas vascos se han manifestado este sábado en Bilbao y San Sebastián para exigir que "no jueguen" con las pensiones, tras sentirse utilizados en el Congreso "como moneda de cambio", y han reivindicado una revalorización "automática" de las mismas.
Convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), más de medio millar de personas han asistido a la marcha de la capital vizcaína, que ha partido a las 17:30 de la Plaza Moyúa y ha recorrido la Gran Vía bilbaína hasta llegar al Ayuntamiento.
Tras una gran pancarta precedida de txistularis, bajo el lema "Ez dezatela pentsionekin jolastu (Que no jueguen con las pensiones). Revalorización automática", durante la marcha han coreado las tradicionales consignas "Pensionistas, aurrera", "Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden'"o "Lo público no se vende, lo público se defiende, acompañadas de otras como "Revalorizar la pensión es obligación".
En este sentido, los pensionistas vascos han mostrado su "enfado y cabreo" ante el hecho de que por, segundo año consecutivo, la clase política esté "utilizando" al colectivo "como moneda de cambio", tras la derogación el pasado 27 de enero, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, del real decreto-ley de revalorización de las pensiones para 2026, en el que el Gobierno incluyó otras medidas económicas.
"Queremos que no jueguen con nuestras pensiones y que la revalorización sea anual", ha reclamado la portavoz del MPEH, Andrea Uña, en declaraciones a los medios de comunicación.
Del mismo modo, el colectivo ha reiterado su demanda de equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional (SMI), con el objetivo de que especialmente las pensionistas mujeres puedan "vivir con dignidad y llegar a fin de mes".
Por último, han advertido de que continuarán "luchando por una reivindicación que es justa, que son unas pensiones públicas, dignas y suficientes".
En San Sebastián, la manifestación ha tenido lugar a mediodía y en Vitoria-Gasteiz y Pamplona será este lunes.
El próximo jueves 26 de febrero, el pleno del Congreso votará de nuevo el decreto de pensiones, que esta vez no incluye otras medidas del escudo social o la prórroga de la suspensión de los desahucios, por lo que está prevista su aprobación.
