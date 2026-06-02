Talgo logra una cartera récord de 6.300 millones y prevé doblar su capacidad productiva
El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, ha destacado que la compañía ha logrado una cartera de pedidos "récord" de 6.307 millones y que esperan doblar su capacidad productiva antes de finales de 2028.
Así, Jainaga ha manifestado que se está viviendo probablemente uno de "los momentos más brillantes en la historia comercial de Talgo" y, tras cerrar 2025 con una cartera de pedidos de 4.466 millones, en estos momentos "se eleva ya al récord histórico de 6.307 millones de euros".
El presidente de Talgo, además, ha anunciado la creación en Euskadi de una unidad corporativa de investigación, integrada en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se denominará Talgo TeknoRail.
Junta de Accionistas
Jainaga ha realizado estos anuncios en el transcurso de la Junta general de Accionistas de Talgo, celebrada este martes en Vitoria-Gasteiz y que es la primera ordinaria presidida por el también presidente de Sidenor.
El presidente de Talgo ha subrayado que los últimos meses han estado marcados por los cambios en la estructura accionarial de la empresa, acompañados de una "profunda reestructuración financiera, "ambos dirigidos a dotar a Talgo de la estabilidad requerida".
Por todo ello, ha asegurado que Talgo cuenta ahora con "una dotación de liquidez muy significativa", con una estructura financiera" muy diversificada" para acometer "con garantías su política de crecimiento a través de los numerosos contratos que se ejecutarán en los próximos años".
Además, ha apuntado que en las próximas semanas concluirán el acuerdo con Renfe ligado a las entregas del proyecto Avril, "dejando de esa manera totalmente despejada cualquier incertidumbre financiera".
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