El conflicto en Irán impacta con fuerza en la construcción y la industria no metálica
El conflicto en Irán y el contexto de inestabilidad en todo el entorno geopolítico se han convertido en un factor relevante de preocupación para el sector empresarial. Según un estudio de Adegi, la patronal de empresarios de Gipuzkoa, el 29,6 % de las compañías califican el impacto de esta situación como alto o muy alto para su actividad, mientras que un 41,5 % describen el efecto como medio.
Este impacto, en todo caso, no es uniforme. La construcción es el área más castigada. Un 78 % de las empresas constructoras reportan un efecto alto o muy alto en sus operaciones.
La industria no metálica
En el ámbito industrial, el 34 % de las empresas señalan un impacto elevado, aunque la cifra se dispara en subsectores específicos, como la industria no metálica. Un 75 % de las empresas de este subsector afirman sentirse gravemente afectadas.
El sector servicios, mientras, muestra una mayor resiliencia, con solo un 15,5 % de las compañías sufriendo un impacto alto o muy alto.
Según el informe de Adegi, son cuatro los factores críticos que están lastrando la actividad empresarial debido a la guerra. En primer lugar, están los costes de materias primas y suministros, que afectan al 60,5 % de las empresas; en el caso de las constructoras, afectan al 100 %.
En segundo lugar, la incertidumbre de los mercados afecta al 44 % de las empresas. En tercer lugar, el incremento de los costes energéticos afecta al 39,5 % de las empresas.
El cuarto factor clave es el impacto en la demanda: un 34,5 % de las compañías ya nota una caída o alteración en la demanda de sus clientes.
Más allá de los costes directos, las empresas están sufriendo problemas de abastecimiento (24 %), dificultades en el transporte internacional (19 %) y el retraso o cancelación de proyectos de inversión (18 %). En menor medida, también se reportan mayores costes de financiación e inestabilidad financiera.
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