Euskadi firma un préstamo de 500 millones de euros para modernizar y ampliar la red de hospitales y centros de Osakidetza
Euskadi cuenta desde hoy con un multimillonario préstamo europeo para ejecutar numerosas inversiones en infraestructuras y tecnología que dan servicio a más de 2 millones de vascos y vascas.
El lehendakari, Imanol Pradales y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, han formalizado esta mañana la firma de un acuerdo que dota a Euskadi de capacidad financiera suficiente para proyectos como el nuevo edificio de Consultar Externas de Basurto, que se encuentra ya en construcción en Bilbao y entrará en funcionamiento en 2029.
La operación permitirá movilizar hasta 500 millones de euros para el Servicio Público de Salud. El primer préstamo, el suscrito hoy, corresponde a un primer tramo de 250 millones, todo destinado al conocido Programa de Infraestructura y Equipamientos del Gobierno Vasco, lo que permitirá ampliar, modernizar y reformar, entre otros, los hospitales de Basurto, Galdakao, Donostia, Cruces y Txagorritxu, así como construir una veintena de nuevos centros de salud, entre 2025 y 2032 y el centro de Alta Resolución de Durango.
También podrán invertir en equipamientos tecnológicos y de vanguardia y en la digitalización del sistema sanitario.
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