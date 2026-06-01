osakidetza

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadik 500 milioi euroko mailegua sinatu du Osakidetzako ospitale eta osasun-etxeen sarea berritu eta indartzeko

Besteak beste, Basurtuko,Galdakaoko, Donostiako, Gurutzetako eta Txagorritxuko ospitaleak handitu, modernizatu eta eraberrituko dituzte, bai eta (2025 eta 2032 bitartean) hogeitik gora osasun-etxe eraiki ere; tartean, Durangoko Bereizmen Handiko Zentroa.

Basurtu Basurto Osakidetza consultas kontsultak sanidad osasuna
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europak 500 milioi euroko mailegua emango dio Euskadiri, euskal osasun sistema publikoa eraberritzeko eta indartzeko. Akordioa gaur sinatu dute Bilbon Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak.

Urrats erabakigarria da aipatutakoa, Osakidetzarako aurreikusitako inbertsio plana gauzatu ahal izateko; besteak beste, 21 osasun zentro berri zabaltzeko.

Imanol Pradales lehendakariak eta Nadia Calviño Europako Inbertsio Bankuaren presidenteak sinatu dute akordioa. Horri esker, azpiegituretan eta teknologian inbertsio ugari egin ahal izango ditu Jaurlaritzak; adibidez, Basurtuko kanpo kontsultetarako eraikina eraberritzeko erabiliko du diru hori.

Mailegua bi zatitan jasoko du. Gaur, 250 milioi eskuratu ditu, eta diru horrekin, besteak beste, Basurtuko, Galdakaoko, Donostiako, Gurutzetako eta Txagorritxuko ospitaleak handitu, modernizatu eta eraberrituko dituzte, bai eta (2025 eta 2032 bitartean) hogeitik gora osasun-etxe eraiki ere; tartean, Durangoko Bereizmen Handiko Zentroa.

Bestalde, inbertsioak egingo dituzte ekipamendu teknologikoetan eta osasun sistemaren digitalizazioan.

Osakidetza Basurtuko Ospitalea Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X