Gaurtik aurrera, garbiketa-zerbitzua indartuko dute Gasteizko auzo guztietan, baliabide gehiagorekin eta makineria berrituta

Acciona enpresari esleitutako kontratu berriak 382 milioi euro inguruko zenbatekoa du, eta datozen hamar urteetarako izango da.

decapadora de aceras Vitoria
Argazkia: Gasteizko Udala
EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko garbiketan etapa berri bat hasiko da, izan ere, Acciona enpresari esleitutako kaleak garbitzeko eta hondakinak biltzeko zerbitzuaren kontratu berria astelehen honetan jarriko da martxan. Kontratuak 382 milioi euro inguruko zenbatekoa du, eta datozen hamar urteetarako izango da. Udalaren arabera, zerbitzua erabat berritzeak herritarren eskaera nagusietako bati erantzungo dio,  hirian kaleak garbiago eta zainduago egon daitezen.

Maider Etxebarria alkateak adierazi du kontratu berria "mugarri" izango dela hiriaren garbiketan, eta haren ondorioak auzo guztietan nabarituko direla.

Garbiketa-zerbitzu berrian aurreikusitako hobekuntza nagusien artean daude ibilgailu-flotaren eta birziklatzeko edukiontzien berrikuntza integrala, garbiketa eta ureztatze planak indartzea auzo guztietan, birziklatzeko gune finko berriak instalatzea, eta atez ateko bilketa sistema ezartzea erdiguneko, Zabalguneko eta Alde Zaharreko negozioetarako.

Hala ere, kontratua indarrean sartzeak ez du esan nahi hobekuntza guztiak berehala ezarriko direnik. Alkateak gogorarazi du aldaketak pixkanaka egingo direla, makinak eta baliabide teknikoak erabat berritzeko hainbat hilabete beharko baitira, kontratuan bertan aurreikusten den bezala.

Aurreneko berritasun nabarienetako bat izango da espaloiak garbitzeko erabiliko diren lau desugertze-makinetako bat martxan jarriko dela. Ibilgailu horiek zikinkeria presio bidez kentzeko sistema dute, 80 gradura arteko urez garbitzeko diseinatuta.

