Gasolioaren igoerak alarmak piztu ditu Gipuzkoako garraio enpresetan
Guitrans garraioaren patronalak "litroko 20 zentimoko hobaria" ezartzeko “atzerapena” eta karga-enpresa batzuen "praxi txarra" gaitzetsi ditu.
Guitrans Gipuzkoako garraioaren patronalak ohartarazi duenez, Ekialde Hurbileko krisiaren ondorioz gasolioaren prezioak izan duen igoera handiaren aurrean, "garraioaren fakturan eragina izatea beste aukerarik ez dago"; izan ere, hori ez egiteak "sektoreko enpresa asko desagertzea ekarriko luke".
Guitransek abisua eman du, Donostian, Bazkideen Batzar Orokorrean, eta gaineratu du gaur egungo egoera "oso larria" dela. Beste elkarte batzuetako ordezkariak ere izan dira bertan, Fenadismer elkartekoak, esaterako, eta erakundeetako hainbat arduradun, hala nola Mugikortasun, Turismo eta Lurralde Antolaketako foru diputatu Azahara Domínguez.
Javier Ortega Guitranseko presidenteak nabarmendu duenez, gasolioak ia % 40 egin du gora, eta martxoa eta apirila bitarteko asteetan % 50etik gorako igoera izan zen. Horrek esan nahi du hilean ibilgailu bakoitzeko 1.600 euroko gainkostua izan duela Estatu mailako joan-etorrietan, eta 2.000 eurokoa nazioartekoetan, bere kalkuluen arabera.
Horren esanetan, gaur egungoa "ziurgabetasun handiko egoera" da, eta gainkostu horiek garraioaren fakturan ezarri beharra ekarriko du. Horretarako, "enpresa-kargatzaileen lankidetzarik handiena" eskatu du.
Halaber, Espainiako Gobernuak martxoan onartutako litroko 20 zentimoko hobariaren "atzerapenaz" ohartarazi du, "ez baita gauzatzen ari", eta, aldi berean, "tarifa berriaren kalkuluan hobari hori sartu nahi duten karga-enpresa batzuen praxi txarra" kritikatu du, eta gogoratu du arau horrek aukera hori debekatu egiten duela “zehatz-mehatz".
Gainera, Ortegak azpimarratu du garraioaren Gipuzkoako patronalak "ahalegina" egin duela sektoreko profesional berriak jatorrian kontratatzeko, "alde kontratatzaileari zein kontratatuari bermeak ematen dizkion sistema baten bidez".
Sektoreak urteak eskatzen eman dituen aurretiko erretiroa onartzeko prozesua "luzea" egiten ari dela salatu du, eta Gipuzkoako Trafiko Buruzagitzan egin behar diren kudeaketen tramitazioetan izandako atzerapenagatik "haserrea eta nekea" dagoela berretsi, "arazo larri hori ez baita konpontzen eta enpresei galera ekonomikoak eragiten baitizkie".
Mugikortasuneko foru diputatuak, bere aldetik, "sektoreari bizi dituen erronketan laguntzeko beharra" azpimarratu du, "hala nola belaunaldien arteko erreleborik eza edo munduko krisi geopolitikoa sortzen ari den ziurgabetasuna".
