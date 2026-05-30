EHNE-Nafarroak bere exekutiba berritu du eta "5.000 nekazari" dituen sektorea aldarrikatu du
Sindikatu abertzaleak bere antolakuntza eta nekazaritza politikako txostenak onartu ditu VIII. Kongreusan, familia nekazaritza eta abeltzaintza eredu baten defentsa, elikadura subiranotasuna eta ustiategien tamaina eta laguntza publikoen banaketa mugatzeko beharra berretsiz.
EHNE-Nafarroak bere zuzendaritza berritu du larunbat honetan, Iruñeko Kondestablearen Jauregian "5.000 baietz" lelopean egin den VIII. Kongresuan. Sindikatuak familia-ustiategietan oinarritutako eredua aldarrikatu du, eta gero eta lur eta ekoizpen gehiago enpresa-talde handien esku geratzean ari direla ohartarazi du.
Sindikatuak Fermin Gorraiz Itoitzeko abeltzaina hautatu du berriro presidente, eta Felipe Etxetxikia Azpirotzeko erlezaina izendatu du idazkari nagusi, Nafarroako nekazaritzaren sektoreak datozen urteetan izango dituen erronkei aurre egiteko asmoz.
Bi buruzagi horiekin batera, Leire Etxeberria, Beñat Agorreta, Diego Alonso, Gabriel Juvera, Martin Iribarren eta Ramon Mateo dira zuzendaritza berria osatzen dutenak, Nafarroako hainbat ekoizpen-eremu eta lurralderi lotutako ordezkariak.
Azken hitzaldian, Gorraizek eta Etxetxikiak kongresuaren leloa defendatu dute sektorearen etorkizuna bermatzeko asmo estrategiko gisa: "Nafarroak 5.000 nekazari eta abeltzain izatea aldarrikatu nahi dugu, horrek lehen sektoreak gure lurraldean bizirik jarraituko duela esan nahiko baitu".
Sindikatuetako buruzagiek, gainera, "eremuaren uberizaziotzat" jo duten fenomenoaz ohartarazi dute, hau da, multinazionalen eta inbertsio-funtsen presentzia gero eta handiagoa, "lurrak bereganatuz eta makrogranjak sustatuz nekazaritzako elikagaien merkatuaren monopolioa lortzeko". Horren aurrean, "beti izango dute aurrean EHNE-Nafarroa", aldarrikatu dute.
Era berean, sindikatuak neurri publikoak eskatu ditu biztanleak landa-inguruneetan gera daitezen, baita ekoizle txikien eraldaketa eta merkaturatzea bultzatzeko eta Elikadura Katearen Legea sakonago garatzeko.
