Albiste izango dira: Medikuen grebari buruzko bilera erabakigarria, hondartza denboraldia hastear eta Errenteriako Udalaren agerraldia

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Huelga de médicos en el Hospital de Cruces

Medikuen greba, Gurutzetako Ospitalean. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 1ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Medikuen grebari buruzko bilera erabakigarria: Espainiako Osasun Ministerioko eta Medikuen greba batzordeko ordezkariek bilera egingo dute, lan gatazka bideratzen saiatzeko. Akordiorik ezean, ekainaren 15etik 19era greba egingo dute berriro. 

- Hondartza denboraldia, abian: Ekainarekin batera hasiko da hondartza denboraldia Bizkaian eta Donostian eta Zarautzen (Gipuzkoa). Gauzak horrela, zerbitzuak martxan izango dira: sorosleak, garbiketa, komunak eta dutxak, besteak beste. Gipuzkoako gainerako hondartzetan ekainaren erdialdean hasiko da denboraldia. Aurrerantzean debekatuta egongo da hondartzetan erretzea eta bozgorailuak erabiltzea

- Errenteriako Udalaren agerraldia: Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak prentsaurrekoa egingo du, 10:00etan, Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten sexu erasoak eta Jon Maya Kukai konpainiaren zuzendariaren eraso sexistak argitara atera berritan. 

Eguneko Titularrak Grebak Medikuak Bizkaia Gipuzkoa Errenteria Sexu erasoak Ekonomia

