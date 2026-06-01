Albiste izango dira: Medikuen grebari buruzko bilera erabakigarria, hondartza denboraldia hastear eta Errenteriako Udalaren agerraldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 1ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Medikuen grebari buruzko bilera erabakigarria: Espainiako Osasun Ministerioko eta Medikuen greba batzordeko ordezkariek bilera egingo dute, lan gatazka bideratzen saiatzeko. Akordiorik ezean, ekainaren 15etik 19era greba egingo dute berriro.
- Hondartza denboraldia, abian: Ekainarekin batera hasiko da hondartza denboraldia Bizkaian eta Donostian eta Zarautzen (Gipuzkoa). Gauzak horrela, zerbitzuak martxan izango dira: sorosleak, garbiketa, komunak eta dutxak, besteak beste. Gipuzkoako gainerako hondartzetan ekainaren erdialdean hasiko da denboraldia. Aurrerantzean debekatuta egongo da hondartzetan erretzea eta bozgorailuak erabiltzea.
- Errenteriako Udalaren agerraldia: Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak prentsaurrekoa egingo du, 10:00etan, Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten sexu erasoak eta Jon Maya Kukai konpainiaren zuzendariaren eraso sexistak argitara atera berritan.
Gaurtik aurrera, garbiketa-zerbitzua indartuko dute Gasteizko auzo guztietan, baliabide gehiagorekin eta makineria berrituta
Acciona enpresari esleitutako kontratu berriak 382 milioi euro inguruko zenbatekoa du, eta datozen hamar urteetarako izango da.
Tubos Reunidosko sindikatuak konkurtso-administratzailearekin bilduko dira, lehen aldiz
Goizean bilera egingo da Trapagarango plantan, eta, arratsaldean, Amurriokoan.
Osasun Ministerioa eta Medikuen Greba Batzordea gaur bilduko dira, jarrerak gerturatzeko asmoarekin
Batzordeak ekainaren 15a eta 19a bitarterako deitutako grebari eutsi dio, eta esan du bilera horiek “nekez” aldatuko dutela mobilizazioen egutegia.
Argiaren eta gasaren BEZa % 21ekoa da berriro gaurtik aurrera
Espainiako Gobernuak beherapen fiskala ezarri zuen martxoan, Irango gerra dela eta. Gaur amaitu da argindarraren eta gasaren beherapena, baina erregaien gaineko neurri fiskalak eta Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zergarenak ekainaren 30era arte egongo dira indarrean.
EHNE-Nafarroak bere exekutiba berritu du eta "5.000 nekazari" dituen sektorea aldarrikatu du
Sindikatu abertzaleak bere antolakuntza eta nekazaritza politikako txostenak onartu ditu VIII. Kongreusan, familia nekazaritza eta abeltzaintza eredu baten defentsa, elikadura subiranotasuna eta ustiategien tamaina eta laguntza publikoen banaketa mugatzeko beharra berretsiz.
LABek ekainaren 4ko grebari eutsi dio EAEko udaletan, Udalhitzen inguruan akordiorik ez dagoelako
Horrez gain, manifestazioa deitu dute 12:00etatik aurrera, Bilboko erdigunetik abiatuta. Sindikatuak adierazi du alde handiak daudela euskararen normalizazioan eta udal zerbitzuen kudeaketa publikoan, besteak beste.
Gasolioaren igoerak alarmak piztu ditu Gipuzkoako garraio enpresetan
Guitrans garraioaren patronalak "litroko 20 zentimoko hobaria" ezartzeko “atzerapena” eta karga-enpresa batzuen "praxi txarra" gaitzetsi ditu.
Sare elektrikoetan inbertsioak handitzea "ezinbestekoa" dela uste du Galanek (Iberdrola)
Plantillaren mobilizazioen erdian, ELAk langileen erosteko ahalmenaren galera eta enpresaren jarrera kritikatu ditu; izan ere, langileen ordezkarien hitzetan, hitzarmen kolektibo berria 16 hilabetez negoziatu ondoren, "ezin da atzerakoiagoa izan".
Itxasok dio Bilduri "musika berria" entzun diola etxebizitzaren arloan eta Jaurlaritzarekin "bateragarria" dela
Sailburua eta EH Bilduko kideak Eusko Legebiltzarrean izan dira ostiral honetan, etxebizitzaren krisia eta etxebizitza arloko politikak aztertzea helburu. Bileraren ostean, Pello Otxandianok Jaurlaritzarekin "desadostasunak" daudela onartu du, baina baita "kointzidentziak" ere.