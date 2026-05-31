Astelehen honetan hasiko da bainu denboraldia Euskadin, eremuen % 87an uraren kalitate ezin hobea delarik 

Osasun Sailak lau gunetan ez bainatzeko eskatu du: Areetan (Getxo), Toñan (Sukarrieta), Karraspio Txikin (itsasadarra, Mendexa) eta Portu Txikin (Zierbena).

SAN SEBASTIÁN, 22/05/2026.- Vista de la playa de La Concha de San Sebastián, este viernes, donde de nuevo se han superado los 30º. EFE/Javier Etxezarreta

Udako eguraldia Donostian. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Astelehen honetan, ekainak 1, hasiko da bainu-denboraldia ofizialki, Euskadin bainatzeko izendatuta dauden 46 eremuetan: 41 kostaldean eta 5 Uribarri Ganboako urtegian.

Osasun Sailak jakitera eman duenez, osasun-ebaluazioen arabera, eremu horietako 40k uraren kalitate ona edo bikaina dute, eta horrek erakusten du autonomia-erkidegoko bainu-eremuen egoera orokorra ona dela.

Hala ere, lau eremutan -Las Arenas (Getxo), Toña (Sukarrieta), Karraspio Txiki (itsasadarra, Mendexa) eta Portu Txiki (Zierbena) - ez dira ezarritako kalitate-irizpideak betetzen, eta, beraz, ez bainatzeko gomendioa egin du Osasun Sailak, harik eta arrazoiak aztertu eta erakundeen arteko koordinazioan hobetzeko neurriak aplikatzen diren arte.

Osasun Sailak etengabeko zaintza-programa garatuko du uda osoan, eta horren baitan, laginak hartuko dira astero, bainu-eremu guztietan uraren analisi mikrobiologikoa egiteko.

Gainera, hondartzen eta eremu kontinentalen inguruaren egoera orokorra ebaluatuko da, garbitasuna, eskura dauden zerbitzuak eta higiene eta osasun baldintzak aztertzeko.

Informazio guztia Osasun Sailaren web orri ofizialean kontsulta daiteke.

Kerik gabeko hondartzak

Bestalde, EAEko 21 hondartzak bat egingo dute aurten "Kerik Gabeko Guneak" ekimenarekin. Bertan, ez erretzea eta ez bapeatzea eskatzen da. 

Neurri honen helburua herritarrak tabakoaren ketik babestea eta hondartza garbiagoak eta iraunkorragoak izatea da, hondakinak murriztuz eta ingurumenaren kalitatea hobetuz.

