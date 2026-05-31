Astelehen honetan hasiko da bainu denboraldia Euskadin, eremuen % 87an uraren kalitate ezin hobea delarik
Osasun Sailak lau gunetan ez bainatzeko eskatu du: Areetan (Getxo), Toñan (Sukarrieta), Karraspio Txikin (itsasadarra, Mendexa) eta Portu Txikin (Zierbena).
Astelehen honetan, ekainak 1, hasiko da bainu-denboraldia ofizialki, Euskadin bainatzeko izendatuta dauden 46 eremuetan: 41 kostaldean eta 5 Uribarri Ganboako urtegian.
Osasun Sailak jakitera eman duenez, osasun-ebaluazioen arabera, eremu horietako 40k uraren kalitate ona edo bikaina dute, eta horrek erakusten du autonomia-erkidegoko bainu-eremuen egoera orokorra ona dela.
Hala ere, lau eremutan -Las Arenas (Getxo), Toña (Sukarrieta), Karraspio Txiki (itsasadarra, Mendexa) eta Portu Txiki (Zierbena) - ez dira ezarritako kalitate-irizpideak betetzen, eta, beraz, ez bainatzeko gomendioa egin du Osasun Sailak, harik eta arrazoiak aztertu eta erakundeen arteko koordinazioan hobetzeko neurriak aplikatzen diren arte.
Osasun Sailak etengabeko zaintza-programa garatuko du uda osoan, eta horren baitan, laginak hartuko dira astero, bainu-eremu guztietan uraren analisi mikrobiologikoa egiteko.
Gainera, hondartzen eta eremu kontinentalen inguruaren egoera orokorra ebaluatuko da, garbitasuna, eskura dauden zerbitzuak eta higiene eta osasun baldintzak aztertzeko.
Informazio guztia Osasun Sailaren web orri ofizialean kontsulta daiteke.
Kerik gabeko hondartzak
Bestalde, EAEko 21 hondartzak bat egingo dute aurten "Kerik Gabeko Guneak" ekimenarekin. Bertan, ez erretzea eta ez bapeatzea eskatzen da.
Neurri honen helburua herritarrak tabakoaren ketik babestea eta hondartza garbiagoak eta iraunkorragoak izatea da, hondakinak murriztuz eta ingurumenaren kalitatea hobetuz.
HONDARTZAK
Erretzea eta bozgorailuak erabiltzea debekatuta egongo da aurrerantzean Donostiako hondartzetan
Astelehenean hasiko da hondartzen denboraldia Gipuzkoako hiriburuan. Udalak 100 eta 750 euro bitarteko isunak jarriko ditu arau hausteengatik.
Zure interesekoa izan daiteke
19 urteko gazte bat atxilotu dute eta 17 urteko adingabe bat ikertzen ari dira Donostian izandako eraso batengatik
35 urteko gizon bat zauritu da hainbat pertsonaren arteko borroka batean. Atxilotuari hilketa saiakera egotzi diote.
Helikopteroz erreskatatu dute Gorbeia mendian istripua izan duen mendizale bat
14:15ean jakin du SOS Deiak 112 zerbitzuak emakume bat erori dela Zigoitia udalerriko Murua kontzejuko harrobietara jaisten ari zela. Ezbeharraren ondorioz, ezin zen ibili, orkatila hautsita omen zuelako.
Ilargi urdinarekin amaituko da igande honetan maiatza
Urteak 12 ilargi bete izaten ditu normalean. Bizpairu urtez behin, baina, 13. ilargi bete bat agertzen da zeruan, ingelesek "Blue Moon" deitzen diotena, eta maiatzaren 31 honetan gertatuko da hori.
Lore-eskaintza Kanadako Red Bay herrixkan lurperatuta dauden euskal arrantzaleei
Guztira 140 euskal arrantzale daude bertan lurperatuta, eta lehen aldiz omendu dituzte. Duela 500 urte baleak arrantzatzera joaten ziren bertara, eta ur horietan hondoratu zen San Juan baleontzia.
Ibilaldiak milaka euskaltzaleren erdigune bihurtu du Bilbo
Hiru gune nagusitan banatu dira ekimenak: Txurdinagako kiroldegia musika- eta abentura-proposamenen agertoki bihurtu da; Europa Parkeak familia ugari bildu ditu, haurrentzako jarduerei esker; eta Kirikiño Ikastolak, besteak beste, tailerrak, jolasak, emanaldiak eta karaoke-saioak hartu ditu.
Lau pertsona atxilotu eta 10.000 botox-dosi atzeman dituzte Bizkaian, legez kanpoko klinika estetikoen aurkako operazio batean
Miaketak egin dituzte Bilbon, Basaurin, Galdakaon eta Barakaldon. Ikerketa Forondan hasi zen, baimendu gabeko osasun-produktuak eta sendagaiak atzeman zituztenean, eta polizia-operazioa Bartzelona, Asturias eta Las Palmas aldera ere zabaldu da.
Euskararen arnasgune bihurtuko da gaur Bilbo Kirikiño Ikastolak antolatutako Ibilaldiarekin
Igande honetan ospatuko dute Bizkaiko ikastolen jai handia Txurdinaga inguruan. Hiru gunetan banatuta, egun osoko egitarau zabala eta bizia egongo da gozagai.
Getxotik Sevillaraino bizikletaz, Jaime Lafitak erronka berria hasi du ELAri ikusgarritasuna emateko
Jaime Lafitak erronka berri bat hasi du gaur Getxon. "DalecandELA" elkarteak lagunduta, eta Tandem batean igota, Sevillaraino joango dira zortzi lagun bizikletaz, ELA Legea lehenbailehen aplikatzea eskatzeko. Bidean, Madrilen eta Sevillan, Death Valley. El valle de la muerte dokumentala aurkeztuko dute.
Mugimendu antimilitaristak protesta egin du Basaurin Sidenorren aurka, Gazako genozidioa salatzeko
Mugimendu antimilitaristako kideek protesta egin dute larunbatean Sidenorrek Basaurin duen egoitzaren aurrean, "herri palestinarraren aurkako genozidioan izan duen papera" salatzeko; izan ere, aktibisten esanetan, bertan ekoizten den altzairua “funtsezkoa” da Israelen arma-industria asetzeko. Ertzaintzak dozena bat ekintzaile identifikatu ditu.