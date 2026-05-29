Udako TAO denboraldia ekainaren 1ean hasiko da EAEko kostaldeko herri gehienetan
Hona hemen hondartza eremuetan araututako aparkalekuen datak, ordutegiak eta xehetasunak.
Datorren astelehenean, ekainak 1, hondartza denboraldia hasiko da Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldeko udalerri gehienetan, eta, horrekin, aparkaldi arautuaren udako tarifak indarrean sartuko dira.
Hona hemen hondartza eremuetan araututako aparkalekuen datak, ordutegiak eta xehetasunak.
Bizkaia
Getxo: TAOa astelehenean, ekainak 1, sartuko da indarrean Ereaga hondartzaren inguruan eta Portu Zaharrean (5 gunea), hondartza denboraldiaren hasierarekin batera. TAOa irailaren 30era arte egongo da martxan eremu horietan, eta ordutegia 10:00etatik 20:00etara izango da, etenik gabe, astelehenetik igandera, jaiegunak barne.
Gorliz: ekainaren 15era arte eta irailaren 15etik urriaren 15era bitartean, TAOa aktibo egongo da asteburuetan. Data horiez aparteko uda-sasoian, asteko egun guztietan 10:00etatik 20:00etara egongo da indarrean. Gune urdinean, hori bai, etena izango du 14:00etatik 15:30era. Berritasun nagusia da gune arrosa izango da, non egoiliarrek bakarrik aparkatu ahal izango duten; izan ere, udan, egun jendetsuetan, bisitariak iristen direnean, aparkatzeko lekurik gabe geratzen dira. Egoiliarrek doan eta denbora-mugarik gabe aparkatu ahal izango dute.
Plentzia: disuasio-aparkalekua egokituko da berriro metroaren ondoan. Garraio publikoa sustatzeko neurria da eta eremu horretan, gehienez ere 9 orduz utzi ahal izango da ibilgailua.
Sopela: TAO ekainaren 1ean jarriko da indarrean (astelehenetik igandera, 10:00etatik 20:00etara). Berrikuntza nagusien artean: mugikortasun urriko pertsonentzako erregimena hobetzea, izan ere, aurreko funtzionamenduaren arabera erreserbatutako plaza guztiak beteta egotea baldintza zen erreserbatu gabeko plazetan aparkatu ahal izateko. Muga hori desagertu egin da orain eta mugikortasun murriztuko txartela erakusten duten pertsonek erreserbatu gabeko plazetan aparkatu ahal izango dute, beste baldintza gehigarririk gabe. Aparkatzeko abonuei dagokienez, bigarren egoitzen kasuan, etxebizitza bakoitzeko bi abonu onartuko dira; eta surfa eta parapentea praktikatzeko, abonua eskatu ahal izango da.
Lemoiz: ekainean eta irailean 15:30etik 20:00etara egongo da indarrean lanegunetan, eta 12:00etatik 20:00etara larunbat, igande eta jaiegunetan. Uztailean eta abuztuan, egunero egongo da martxan 12:00etatik 20:00etara.
Mendexa: Karraspioko aparkalekuan, TAOa ekainaren 1ean sartuko da indarrean irailaren 30era arte, eta 10:00etatik 20:00etara egongo da martxan.
Mundaka: ez da TAOrik egongo, baina plazen % 45 bizilagunentzat gordeko dira.
Muskiz, Zierbena eta Urdaibaiko hondartzetan (La Arena, Laga eta Laida) ez da TAOrik egongo
Gipuzkoa
Donostia: udako aparkaleku denboraldia ekainaren 1ean jarriko da indarrean, gune gorri, urdin eta berdeekin, denbora muga desberdinekin; eremu asko egongo dira 9 ordu arteko mugarekin, hori bai, erdigunetik eta hondartzetatik urrunago dauden eremuetan, baina hiriko autobus lineak esku-eskura direla.
Hondarribia: TAO egongo da portu inguruan: eremu urdina (10:00etatik 20:00etara, gehienez 4 ordu), gorria (10:00etatik 20:00etara, gehienez 1 h) eta berdea (10:00etatik 20:00etara, egoiliarrentzat). Hondartzako eremuan, gune urdinean aparkatze mugatua ekainaren 1etik irailaren 15era arte egongo da indarrean, astelehenetik igandera eta 10:00etatik 20:00etara (gehienez 10 ordu). Gainera, aparkaleku itxi bat egongo da, ekainaren 1etik irailaren 15era arte hori ere, denbora mugarik gabe, irtetean ordaindu beharrekoa. Mugikortasun urriko pertsonentzako bereizgarria duten ibilgailuek doan aparkatu ahal izango dute, udaleko erregistro orokorrean aldez aurretik eskatuta. Mendelu inguruan, aparkalekua doakoa izango da, baina makinetan tiket bat atera beharko da, eta auto barruan ikusgai utzi. Denbora-muga 4 ordukoa izango da, txandakatzea errazteko.
Orio: hondartza gunean, Abaromendin, autobidearen azpian eta Munton ordainpeko aparkalekuak egongo dira, egunero 10:00etatik 20:00etara eta denbora mugarik gabe.
Zarautz: tarifa murriztuko aparkalekuak prestatu dira Kortazar, Mitxelena, Hegoalde eta Itxas Mendin, egonaldi luzeko tarifekin (4 ordu baino gehiago edo egun oso bat 10 € inguru). Uda osoan zehar, aurreko urteetan bezala, autobusak egongo dira Astitik (autobideko zubiaren azpian) erdigunera eta hondartza gunera hurbiltzeko.
Getaria: aparkatzeko gune urdin arautua egongo da egunero, 10:00etatik 20:00etara (gehienez 10 ordu, 12 €-ren truke).
Deba: TAO aldia egunero egongo da indarrean ekainaren 1etik irailaren 30era. Egoiliarrek edo udatiarrek txartel bereziak izango dituzte, Udalean aldez aurretik eskatuta. Artzabaleko aparkalekua, TAOrik gabeko eremua izango da eta tarifa bakarra izango da eguno osorako, 2,5 €-koa.
Araba
Araban doako aparkalekua egongo da Landan eta Garaion.
Garaioaren kasuan, autobus-linea martxan egongo da Gasteiztik (4. linea), eta Landaren, Ullibarriren eta Arroiaberen kasuan, DG05D linea erabili beharko da.
Zure interesekoa izan daiteke
Estatus berrirako negoziazioan aurrera doazela konfirmatu du Aitor Estebanek
EBBren presidenteak elkarrizketa egin du Euskadi Irratian eta, hainbat gairen artean, Estatus berriaren inguruan galdetu dio Iñaki Guridik. Aitor Estebanek konfirmatu du "aurre egin" dutela eta badagoela "oinarria".
EITBren irrati taldeak 394.000 entzuleko datuarekin abiatu du urtea, EGMren arabera
% 13ko hazkundea eta ia 50.000 entzule gehiago dira astelehenetik ostiralera, 2025arekin alderatuta. Eskerrik asko!
Errenteriako Udalak "auzibidea agortuko" du, lan-eskaintzak "aurreikusitako baldintzekin aurrera egin dezan"
Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak iragarri du "bitarteko guztiak" jarriko dituztela eta "auzibidea agortuko" dutela, 25 administrari lanpostu hautatzeko deialdiaren aurkako helegiteak "aurkako ebazpena" izan dezan. Salatu du “bizikidetzan eta adostasunean oinarritutako orain arteko bidea zapuzteko nahi antolatua” dagoela C1 euskara mailagatik jarritako helegitearen atzean.
Etxebizitza babestua eskuratzeko premia duten 100.000 eskatzaile daude izena emanda Etxebiden; gehienak, alokairu bila
Etxebizitza eskuragarria lortzeko premia hiriburuetan eta herri handietan da bereziki nabarmena. Gainera, Etxebiden izena ematen duten hamar pertsonatik ia zortzi alokairu bila daude.
Urtaranek susmoa du Espainiako Gobernuak Gasteizko maliarrak erabiltzen dituela Arana zentroa justifikatzeko
Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Arabako Gizarte Politiketako diputatuak asilo eskatzaileentzako neurriak aztertu eta pertsona errefuxiatuentzat eraiki nahi duten azpiegitura justifikatzeko ez ote diren galdetu du.
Basurde batek 16 urteko mutil bati eraso dio Zumarragan
Egunsentian jaso zuen erasoa Mikelek, bere baserriaren inguruetan, abereei jaten ematera joan zenean. Basurdeak hozka egin zion eta kolpeak eman zizkion. Ez zion zauri larririk egin, baina susto itzela hartu zuen. Gero eta ohikoagoa da basurdeak baserri inguruetan ikustea, eta konponbide zaila du horrek.
Joxe Azurmendi zenbait autore feministarekin elkarrizketan, Sormen Bekaren komiki irabazlean
“Gizaberetxoak. Joxe Azurmendiren joanak eta etorriak” Ainhoa Olasoren, Usue Egiaren eta Mikel Urdangarinen lanak irabazi du Durangoko Azokaren Sormen Beka. 15.000 euroko saria jasoko du, eta emaitza 2026ko Azokan aurkeztuko dute.
Manuel Torres enpresaria zenari eman diote 2025eko Nafarroako Urrezko Domina
Hil ondoren eman diote aitortza, eta haren alargun Amparo Lusarretak jaso du saria, Maria Chivite Nafarroako presidentearen eskutik. Manuel Torresen semeak, Eduardo Torres Lusarretak, bere aldetik, familiaren izenean eskerrak eman dizkie Nafarroako Gobernuari eta hautagaitza proposatu zuen Nafarroako Aspace elkarteari.
Kermanen familiak samina eta haserrea agertu du Mitika diskotekako atezaina fidantzapean aske utzi ostean
Arantza Beitia Kermanen amak Radio Vitorian egindako adierazpenetan, erabakia deitoratu du, "zigorgabetasun mezua" bidaltzen ari direla uste duelako.