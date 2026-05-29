KPIaren urtebeteko tasa % 3,2an mantendu da maiatzean

(Foto de ARCHIVO) Carro de la compra en un supermercado. EUROPA PRESS 14/11/2025

Erosketa orga bat, supermerkatuan. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urtebeteko tasa % 3,2an mantendu da maiatzean, Espainiako Estatistika Institutuak gaur zabaldutako behin behineko datuen arabera. Azken hiru hilabeteetan % 3ko langaren gainetik kokatu da. 

Apiriletik maiatzera, Kontsumorako Prezioen Indizea (KPI) hamarren bat igo da, apirilean lau hamarren gora egin ostean. Maiatza aintzat hartuta, hilabeteko tasak gora egiten duen laugarren hilabetea da. 

Bestalde, azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat igo da maiatzean, % 2,9raino.

Espainiako Estatistika Institutuak datorren ekainaren 12an argitaratuko ditu maiatzeko KPIaren behin betiko datuak.

Datorren ekainaren 1etik aurrera, bertan behera geldituko dira elektrizitatearen gaineko zerga bereziari eta argindarraren edota gas naturalaren BEZari gaur egun ezartzen zaizkien beherapenak. Erregaien gaineko neurri fiskalak ekainaren 30era arte egongo dira indarrean. 

