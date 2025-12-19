BASURDEAK
Basurde batek 16 urteko gazte bat erasotu du Zumarragan

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Egunsentia baino lehen, abereei jaten ematera joan zenean, jaso zuen erasoa Mikelek bere baserriaren inguruetan. Basurdeak hozka egin zion eta kolpeak eman zizkion. Ez zuen zauri larririk izan, baina susto itzela hartu zuen. Gero eta ohikoagoa da basurdeak baserri inguruetan ikustea eta konponbidea zaila da.

Zumarraga Aktualitatea

