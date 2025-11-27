Vitoria-Gasteiz
Kermanen familiak samina eta haserrea agertu du Mitika diskotekako atezaina fidantzapean aske utzi ostean

Arantza Beitia Kermanen amak Radio Vitorian egindako adierazpenetan, erabakia deitoratu du, "zigorgabetasun mezua" bidaltzen ari direla uste duelako.
Mitika diskotekaren kanpoaldea, Gasteizen. Artxiboko argazkia.

EITB

2025eko otsailean Kerman hiltzea egotzita kartzelaratutako Mitika diskotekako atezaina fidantzapean aske uztea agindu du Arabako Auzitegiak. Erabaki hori atsekabe handiz hartu du biktimaren familiak, gertakarien larritasuna minimizatzen ari dela uste baitu.

Familiak Auzitegiaren autoa jaso du, eta zalantzan jarri du justiziak gertakarien azpikeria baloratu ez izana, ezta atezainak Kerman jipoitu ondoren alde egin izana ere.

Akusatua espetxetik ateratzeak eragin emozional handia izan du familian, eta Arantza Beitiak, Kermanen amak, samina adierazi du Radio Vitorian egindako adierazpenetan: "Ezin dugu ulertu, zigorgabetasun mezua bidaltzen ari direla uste baitugu".

Azken ebazpen judizial horren aurrean, familiak aurreratu du bere abokatuek Auzitegi Gorenean kasazio-errekurtsoa jartzea aztertzen ari direla.

