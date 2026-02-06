Gasteiz
Urtaranek susmoa du Espainiako Gobernuak Gasteizko maliarrak erabiltzen dituela Arana zentroa justifikatzeko

Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Arabako Gizarte Politiketako diputatuak asilo eskatzaileentzako neurriak aztertu eta pertsona errefuxiatuentzat eraiki nahi duten azpiegitura justifikatzeko ez ote diren galdetu du.

EITB

Azken eguneratzea

Gorka Urtaran Arabako Gizarte Politiketako diputatuak susmoa du Espainiako Gobernua Gasteizen kale gorrian bizi diren gazte maliarrak erabiltzen ari dela, pertsona errefuxiatuentzat eraiki nahi duten Arana zentroa justifikatzeko.

Hala adierazi du ostiral honetan Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan egindako elkarrizketan. Azaldu duenez, “kasu arraroa eta bitxia” da gazte maliarrena Arabako hiriburuan. Horren hitzetan, bertan Espainiako Poliziak nazioarteko babesa eskatzeko atalean txandak bikoiztu dituen bitartean, Donostian astean egun bakarrean egin daiteke tramite berbera, eta, gainera, telefonoz. “Zergatik horrenbesteko aldea kudeaketari dagokionez? Zer gertatzen da? Ni maliarra banintz, Gasteizera etorriko nintzateke, zer hemen bikoiztu egin dira txandak”, gaineratu du foru diputatuak.

Urtaranen arabera, plaza libreak daude Espainiako Gobernuak asiloa eskatzen dutenentzat atondutako zentroetan, eta, horregatik, horren atzean beste nahiren bat sumatzen du: “Hain arraroa denez, pentsa daiteke hori propio eginda dagoela Arana zentroa justifikatzeko”.

Diputatuak esan du ez duela Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkariarekin gaiaz hitz egin; izan ere, horren hitzetan, hori Gasteizko Udalaren kontua da.

