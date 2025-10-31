Arana zentroa
Arana zentroak 200 plaza izango ditu gehienez, eta bizilagunekin partekatuko ditu instalazioak

Maider Etxebarria Gasteizko alkateak iragarri duenez, Ministerioak Udalak proposatutako hainbat hobekuntza-neurri onartu ditu, eta, horri esker, "Arana zentroa hiriaren errealitatera eta beharretara egokitu ahal izango da, eta, aldi berean, errefuxiatuei arreta hobea ematen zaiela bermatuko da".

Gasteizko Aranako errefuxiatuak hartzeko zentroak 200 plaza izango ditu gehienez, eta bizilagunekin partekatuko ditu zenbait instalazio.

Hala jakinarazi du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak ostiral honetan. Iragarri duenez, Elma Saizek zuzentzen duen Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak onartu egin ditu alkateak irailean Madrilen egindako bileran proposatutako hobekuntza-neurriak. 

Etxebarriak "oso garrantzitsutzat" jo du Ministerioak emandako pausoa, eta "elkarrizketaren eta erakundeen arteko lankidetzaren emaitza" izan dela azpimarratu; izan ere, mandatariaren arabera, neurri horiekin "Arana zentroa hiriaren errealitatera eta beharretara egokitu ahal izango da, eta, aldi berean, errefuxiatuei arreta hobea ematen zaiela bermatuko da".

Hala, Etxebarriak baieztatu duenez, Ministerioak onartu du "zentroa pixkanaka" hedatzen joatea, erabiltzaileak modu mailakatuan sartuz, eta gehienez ere 200 plazara arte, hasieran aurreikusitako 350 plazen aldean. "Horrela, zentroa hobeto egokituko da erabiltzaileek ziur beharko dituzten zerbitzu publiko eta udal-zerbitzuetara, hala nola gizarte-zerbitzuak, osasun-zerbitzuak edo hezkuntza-zerbitzuak". 

Gainera, alkateak ministroarekin egindako bileran eskatu bezala, onartu egin da zentroko zenbait instalazio bizilagunek ere erabili ahal izatea, ez bakarrik kirol-instalazioak (aurreikusita zegoen gisan), baita beste espazio batzuk ere, zeinetan bizilagunek eta zentro horretan bizi diren pertsonekin jarduerak partekatu ahal izango dituzten. Horren, alkatearen arabera, "bizikidetza, topaketa eta errefuxiatuen eta bizilagunen arteko integrazioa erraztu eta hobetuko ditu".

Era berean, ministerioak konpromisoa hartu du zentroari modu batera edo bestera eragiten dioten gai guztiak erakunde eskudunekin koordinatzeko, hau da, Arabako Foru Aldundiarekin, Gasteizko Udalarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.

Etxebarriak azaldu du, gainera, zentroan familia-nukleoetan (hau da, familietan) bildutako errefuxiatuak hartzeko interesa dagoela; hala jakinarazi zion Saizi, eta alkteak argitu duenez, "ahal den heinean" irizpide hori kontuan hartzeko borondatea berretsi dio Ministerioak. 

Etxebarriak eskerrak eman dizkio ministerioari "harkortasunagatik eta konpromisoagatik", baita Gasteizko beharrekin erakutsitako "sentsibilitateagatik" ere. 

