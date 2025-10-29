HARRERA-ZENTROA
PSE-EEk bat egin du EH Bildurekin eta Sumarrekin, Aranako harrera zentrorako "adostasun instituzionala" eskatzeko

Ezkerreko hiru alderdiek Gasteizko Ganberan duten duten gehiengoa baliatuko dute harrera-zentroaren inguruan adostutako testua aurrera ateratzeko. Bertan, gaiaren inguruko "elkarrizketa eraikitzailea" abiaraztea eskatuko diote Espainiako Gobernuari. Denbora gutxian, bigarrenez ez dira bat etorriko EAJ eta PSE-EE: urriaren hasieran, lan-eskaintza publikoetan euskara blindatzeko EAJren proposamena ez zuten babestu sozialistek. 

 

(Foto de ARCHIVO) Instalaciones de la antigua residencia Arana en Vitoria IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS 24/1/2023
Gasteizko Arana egoitza zaharraren instalazioak.
EITB

Azken eguneratzea

PSE-EEk, EH Bilduk eta Sumarrek akordioa lortu dute, Gasteizko Arana errefuxiatuentzako harrera-zentroaren inguruan testu bateratu bat aurkezteko, bihar, Eusko Legebiltzarrean. Bertan, Espainiako Gobernuari eskatuko diote "elkarrizketa eraikitzailea" abiarazi dezala EAEko erakundeekin, zentroari buruzko "adostasun instituzionala" lortzeko. 

PPk eta Voxek eskatuta, Arana zentroaren inguruko eztabaida hartuko du Legebiltzarreko biharko saioak. Hasieratik, proiektuaren aurkako jarrera azaldu dute eskuineko alderdiok. 

Espainiako Gobernuak errefuxiatuentzako zentroa Arana ospitale zaharraren eraikinean irekitzeko asmoa erakutsi zuenetik, agerikoak izan dira gaiaren inguruan gobernukide diren EAJren eta PSE-EEren arteko iritzi kontrajarriak. Ereduan ez datoz bat, eta ezberdintasun hori biharko saioan irudikatuko dute, osoko zuzenketa bana aurkeztuta.  

Jeltzaleek eramango duten testuak dio "Espainiako Gobernuak inposatutako" zentroa ez datorrela bat "harrerarako euskal ereduarekin". Zentro txikiagoak defendatzen ditu EAJk, eta Aranako proiektua bertan behera uzteko eskatuko dute. 

Hasieran, sozialistek eurek bakarrik aurkeztu behar zuten testua, baina, azkenean, EH Bildurekin eta Sumarrekin erdibideko zuzenketa bat adostu dute. 40 legebiltzarkide batzen dituzte hiru taldeok, eta, beraz, aurrera egingo du testuak: bertan, Espainiako Gobernuaren, Eusko Jaurlaritzaren, Arabako Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren arteko "adostasun instituzionala" eskatzen da, eta, horretarako, "elkarrizketa eraikitzailea" abiarazi dezala galdegingo diote Pedro Sanchezen Exekutiboari. "Proiektuaren diseinua, garapena eta baliabideen kudeaketa" guztien artean adostea da ezkerreko alderdiek bilatzen dutena. 

Herritarren parte-hartzea ahalbidetuko duten bideak eta informazio kanalak zabaltzea ere eskatuko dute, eta, baita ere, koordinaziorako espazioak bermatzea, Gasteizen martxan jarri asmo duten zentroak "euskal harrera eredua" deiturikoarekin bat egin dezan. 

Halaber, testuak dio Gasteizko Ganberak pertsona ororen giza-eskubideekin duen "konpromisoak" eskatzen duela "harrera arduratsua", "inklusiboa" eta "solidarioa" egitea, "diskurtso xenofobo eta baztertzaileak" atzean utzita. 

Hilabete honetan, bigarrenez ez dira bat etorriko PSE-EE eta EAJ gobernukideak

EAJko iturriek adierazi dute zentroaren gainean duten jarrerari eutsi egingo diotela biharko saioan, eta ez dutela babestuko ezkerreko alderdien erdibideko zuzenketa. 

Denbora gutxian, bigarrenez ez dira bat etorriko EAJ eta PSE-EE: urriaren hasieran, lan-eskaintza publikoetan euskara blindatzeko EAJren proposamena ez zuten babestu sozialistek

 

Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Migrazioa PSE EE EAJ EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra Sumar Eusko Legebiltzarra Politika

