Aurrera egin du lan-eskaintza publikoetan euskara blindatzeko EAJren proposamenak, EH Bilduren babesarekin

Lege-proposamenaren arabera, administrazio publiko bakoitzak erabakiko du euskararen eskakizun-maila bere lan-eskaintza publikoetan, auzitegietan errekurtsorik ez jartzeko.

Lan eskaintza publikoa BECen. Argazkia: EITB

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduk ahalbidetu du, babestu du eta, EAJk Enplegu Publikoaren Legea erreformatzeko egin duen lege-proposamena tramitatzen jarraitzea, eta administrazio publikoek beren lan-eskaintza publikoetan euskararen eskakizun-maila erabakitzea, auzitegietan helegiteak ez jartzeko.

Lege-proposamenak ez du gobernukidearen sinadurarik lortu, eta, espero zen bezala, sozialistek aurkako botoa eman dute.

Hala, EAJk lege proposamen horrek aurrera egitea lortu du, koalizio abertzalearen babesari esker. PPk eta Voxek proposamenaren aurka bozkatu dute, eta Sumarren legebiltzarkide bakarra abstenitu egin da.

Lege erreforma horren bidez, EAJk eta EH Bilduk euskara blindatu nahi dute lan-eskaintza publikoetan, azken hilabeteotan hautaketa-prozesu askotan euskararen eskakizuna zalantzan jarri duten epaiei erantzuteko.

Legebiltzarrak ponentzia bat sortuko du orain, eta, bertan, taldeek zuzenketak eztabaidatuko dituzte. Printzipioz, Enplegu Publikoaren Legea erreformatzea planteatzen da, erakunde bakoitzak finka dezan zeintzutan plazetan izan behar den euskara derrigorrezkoa. 

EAJren aldetik, Markel Olanok defendatu du aldaketa horrek epaiok sortutako "ziurgabetasuna" baztertu nahi duela, baita epai horietan administrazio guztiek euskara egiaztatzeko pertzepzio-datak dituzten plazak ezartzeko duten indize komunari buruz egiten den interpretazioarekin ere.

Pello Otxandiano EH Bilduren bozeramailearen ustez, logikoena EAJrekin batera ekimen bat aurkeztea izango litzateke, EH Bilduk erregistratu duen lege-proposamenaren ordez. Izan ere, gaur goizean eztabaidatzen ari dira, eta, ziurrenik, atzera botako dute.

