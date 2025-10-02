Aurrera egin du lan-eskaintza publikoetan euskara blindatzeko EAJren proposamenak, EH Bilduren babesarekin
Lege-proposamenaren arabera, administrazio publiko bakoitzak erabakiko du euskararen eskakizun-maila bere lan-eskaintza publikoetan, auzitegietan errekurtsorik ez jartzeko.
EH Bilduk ahalbidetu du, babestu du eta, EAJk Enplegu Publikoaren Legea erreformatzeko egin duen lege-proposamena tramitatzen jarraitzea, eta administrazio publikoek beren lan-eskaintza publikoetan euskararen eskakizun-maila erabakitzea, auzitegietan helegiteak ez jartzeko.
Lege-proposamenak ez du gobernukidearen sinadurarik lortu, eta, espero zen bezala, sozialistek aurkako botoa eman dute.
Hala, EAJk lege proposamen horrek aurrera egitea lortu du, koalizio abertzalearen babesari esker. PPk eta Voxek proposamenaren aurka bozkatu dute, eta Sumarren legebiltzarkide bakarra abstenitu egin da.
Lege erreforma horren bidez, EAJk eta EH Bilduk euskara blindatu nahi dute lan-eskaintza publikoetan, azken hilabeteotan hautaketa-prozesu askotan euskararen eskakizuna zalantzan jarri duten epaiei erantzuteko.
Legebiltzarrak ponentzia bat sortuko du orain, eta, bertan, taldeek zuzenketak eztabaidatuko dituzte. Printzipioz, Enplegu Publikoaren Legea erreformatzea planteatzen da, erakunde bakoitzak finka dezan zeintzutan plazetan izan behar den euskara derrigorrezkoa.
EAJren aldetik, Markel Olanok defendatu du aldaketa horrek epaiok sortutako "ziurgabetasuna" baztertu nahi duela, baita epai horietan administrazio guztiek euskara egiaztatzeko pertzepzio-datak dituzten plazak ezartzeko duten indize komunari buruz egiten den interpretazioarekin ere.
Pello Otxandiano EH Bilduren bozeramailearen ustez, logikoena EAJrekin batera ekimen bat aurkeztea izango litzateke, EH Bilduk erregistratu duen lege-proposamenaren ordez. Izan ere, gaur goizean eztabaidatzen ari dira, eta, ziurrenik, atzera botako dute.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Irailean, langabezia-tasa % 2,02 jaitsi da EAEn, eta % 0,4, Nafarroan
2024ko iraileko datuen aldean, 1.027 langabe gutxiago (% 0,95) daude EAEn, eta 1.232 gutxiago (% 4,16), Nafarroan. Halaber, abuztutik irailera, Euskadiko Gizarte Segurantzan 11.475 lagun afiliatu dira; Nafarroan, aldiz, 719 pertsona gutxiago daude Gizarte Segurantzan izena emanda.
Alokairuen indizeak 500 euro baino gehiago jaitsi ditu Donostian eskainitako prezioak
Gipuzkoako herri tentsionatuetan, azken bost urteetan alokatuta egon ez diren edo lehen aldiz merkaturatu diren edukitzaile handien eta pisuen kontratu berriei bakarrik aplikatu beharko zaie prezio-tarte berria.
Eusko Jaurlaritzak Indartuz inbertsio funtsa sortuko du, eta 400 milioirekin hornituko du
Gainera, Finkatuz inbertsio funts publikoak estatutuak eguneratuko ditu enpresetan parte hartzeko irizpideak malgutzeko. Esaterako, ez da horretarako baldintza izango enpresak egoitza Euskadin izatea, eta nahikoa izango da lurraldean "eragina" izatea.
Mitxel Lakuntzaren arabera, CAFek Jerusalemen duen proiektua "ez da erabakigarria" enpresaren etorkizuna bermatzeko
ELAren idazkari nagusiak dioenez, "CAFek badaki tren hori hasieratik dela ilegala", eta proiektua babesteko eta "ilegalitatearekin jarritzeko argudio gisa darabilen txostena" egin duten adituak zeintzuk diren argitzeko eskatu dio enpresari. Euskadi Irratiko Faktorian hitz egin du asteazken goizean horren eta beste hainbat gairen inguruan.
Sindikatuek hiru orduko lanuztea eta hainbat manifestazio deitu dituzte euskal hiriburuetan, Gazako genozidioa salatzeko
Urriaren 15ean egingo duten lanuztearen berri eman dute LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT/LKN, ETXALDE eta HIRU sindikatuek. Lanuzteak eta manifestazioak Espainiako Estatuko lantoki guztietan deitu dira.
CAFeko langileek ordu bateko lanuztea egin dute Jerusalemgo tranbiaren inguruan zuzendaritzak duen jarrera salatzeko
Ordubeteko lanuztearekin bat egin duten langileek elkarretaratzea egin dute CAFen bulego nagusien atarian. Enpresa Batzordeak enpresaren "zinismoa" salatu du Jerusalem tranbiaren proiektuaren inguruan duen jarreragatik, eta zuzendaritzari "NBEren argudioei aurre eginez bere irudia zuritzea" eta Israelen "tesiak onartzea" leporatu dio.
ELAk lanuztea deitu du urriaren 15erako enpresei, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako zein Espainiako gobernuei Israelekin harremanak etetea eskatzeko
LAB, CCOO, Steilas, Solidari, Etxalde eta Hiru sindikatuek ere lanuzte orokorrak deitu dituzte Hego Euskal Herrian egun horretarako.
Donostian, 60 metro koadroko pisu baten alokairua 800 eurokoa izango da gehienez jota
Gipuzkoako erreferentziazko prezioen indizea Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, asteazken honetan indarrean sartuko da Gipuzkoako udalerri tentsionatuetan alokairuen prezioa mugatzeko aukera ematen duen araua. Irunen, 60 metro koadroko etxebizitza bat alokatzeko ezingo da 624 euro baino gehiago eskatu.
Jaurlaritzak hamarren bat igo ditu hazkunde-aurreikuspenak: % 2,2koa izango da aurten, eta % 1,9koa 2026an
Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak adierazi duenez, Euskadik "ekonomia indartsua du, etorkizuneko erronkei aurre egiteko prest dago, eta nazioarteko edozein ziurgabetasunen aurrean egokitzeko gaitasuna du". Hazkunde horren gakoa barne-eskaria izango da.