El PSE-EE se une a EH Bildu y Sumar para pedir "consenso institucional" para el centro de Arana

Los tres partidos de izquierdas, con mayoría en la cámara de Gasteiz, sacarán adelante mañana un acuerdo que pide un "diálogo constructivo" sobre el centro. Será la segunda vez en pocas semanas que PNV y PSE-EE voten por separado, después de hacerlo en la toma en consideración de sendas proposiciones de reforma de la Ley de Empleo Público para blindar el euskera en las OPEs de las administraciones vascas.
Instalaciones de la antigua residencia Arana en Vitoria-Gasteiz.
author image

EITB

Última actualización

PSE-EE, EH Bildu y Sumar defenderán mañana en el pleno del Parlamento Vasco una postura común en torno al centro de refugiados del barrio de Arana en Vitoria-Gasteiz con un emplazamiento al Gobierno de España para que emprenda un "diálogo constructivo" con las instituciones vascas para consensuar todo lo vinculado con el citado centro.

El pleno de la Cámara debate este jueves sobre este centro que enfrenta a los socios del Ejecutivo autonómico —PNV y PSE-EE— a instancias de PP y Vox, grupos que se posicionan abiertamente en contra de que se instale en la capital alavesa.

Las discrepancias entre jeltzales y socialistas son conocidas desde que el Gobierno español hizo pública su decisión de que este servicio se ubicase en el edificio que albergaba la clínica Álava en Vitoria y les han llevado a presentar dos enmiendas a la totalidad por separado al debate de mañana.

Los nacionalistas plasman su rechazo en un texto en el que insisten en que el centro "impuesto por el Gobierno de España es incompatible con el modelo vasco de acogida", que apuesta por centros más pequeños, y exigen su paralización. Por su parte, los socialistas, que defendían en su enmienda inicial la colaboración institucional para que se adecúe el centro a las necesidades de las personas que piden protección internacional, finalmente han pactado un texto conjunto con EH Bildu y Sumar.

El texto, que saldrá adelante porque entre los tres grupos suman 40 escaños, recoge el emplazamiento al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a llevar a cabo un "diálogo constructivo" junto con el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, para "consensuar el diseño, desarrollo y gestión de los recursos y servicios vinculados" al proyecto de nuevo centro de Arana.

Precisa que este dialogo deberá abarcar, al menos, una planificación adecuada de sus infraestructuras, el dimensionamiento y alcance del recurso, la provisión de servicios sociales, sanitarios y educativos que cubran las nuevas necesidades generadas, así como el dialogo con el tercer sector social local.

Además, los tres grupos defienden que se establezcan los canales de información y participación ciudadana y los espacios de cooperación y coordinación que garanticen su encaje dentro del Pacto Social Vasco para la Migración y el llamado 'modelo vasco de acogida'.

Recoge además el compromiso de la Cámara con los derechos humanos y con la "acogida responsable" y aboga por la colaboración de las instituciones para garantizar "una acogida adecuada, inclusiva y respetuosa, basada en la solidaridad y en el rechazo a cualquier forma de xenofobia o discurso discriminatorio".


Fuentes del PNV han explicado que mantienen su enmienda y su postura con respecto a esta infraestructura y que no apoyarán la enmienda transada a tres y votarán a favor de la suya.

Será la segunda vez en pocas semanas que PNV y PSE-EE voten por separado en el pleno del Parlamento Vasco, después de hacerlo en la toma en consideración de sendas proposiciones de reforma de la Ley de Empleo Público para blindar el euskera en las OPEs de las administraciones vascas. Los socialistas rechazaron la tramitación de las propuestas de su socio de gobierno y de EH Bildu, mientras que el PNV y EH Bildu se apoyaron mutuamente para sacar adelante el inicio de estas reformas.

Gobierno Vasco Gobierno de España Migración PSE EE EAJ-PNV EH Bildu PP Vasco Sumar Parlamento Vasco Política

