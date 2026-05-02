Esteban ve grave que Andueza diga que el euskera es una amenaza para los trabajadores, y considera incomprensible la actitud del PSE-EE
El presidente del EBB ha dicho que está enfadado, que no es de recibo que un partido socio de gobierno haga estas cosas. Y lo que es peor, añade, mentir.
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha calificado de “inaceptable” la publicación de un meme desde la cuenta oficial del PSE-EE, socio de coalición del PNV, subrayando que la preocupación no radica en la imagen difundida, sino en el contenido del mensaje.
Según ha explicado, la discrepancia se agrava por la falta de coherencia entre lo expresado en privado y lo manifestado públicamente. Tras cinco días de polémica entre jeltzales y socialistas, Esteban hablado por primera vez hoy, sábado, en una entrevista en ETB.
Esteban ha relatado que en una reunión celebrada el martes de la semana pasada, en la que participó el propio Eneko Andueza, se les trasladó que no se alcanzaría un acuerdo en materia del euskera, aunque se reconocía el esfuerzo realizado. Asimismo, se les aseguró que no se generaría confrontación ni se intensificaría el conflicto en torno a este asunto.
Sin embargo, el presidente del EBB ha denunciado que posteriormente se han producido declaraciones públicas y la difusión del citado meme, lo que considera una contradicción con lo abordado previamente.
En relación con el debate sobre el euskera, ha rechazado de forma tajante la idea de que su defensa vaya en contra de los derechos de los trabajadores, calificándola de “absoluta barbaridad”. A su juicio, este tipo de planteamientos responden a una búsqueda de apoyo en sectores contrarios al euskera, algo que considera perjudicial, tanto para el idioma como para el país.
Esteban ha advertido además de que la inacción ante las recientes sentencias judiciales podría derivar en inseguridad jurídica. En este sentido, ha defendido su propuesta como la fórmula más adecuada para garantizar dicha seguridad, tanto para quienes hablan euskera como para quienes no, asegurando que los procesos selectivos puedan desarrollarse correctamente de principio a fin.
La propuesta planteada, según ha explicado, busca preservar el modelo actual, adaptarlo a las resoluciones judiciales y posponer la exigencia del conocimiento del euskera, ofreciendo medios para que quienes no tengan el nivel requerido puedan adquirirlo en un plazo determinado.
Finalmente, ha asegurado que su formación no contribuirá a generar ruido ni confusión, pero tampoco permanecerá en silencio ante lo que considera manifestaciones falsas o tergiversadas. Ha insistido en que mantendrán una posición clara, coherente y transparente tanto en el ámbito interno como en el público.
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