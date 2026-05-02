Sigue en comisaría el detenido en San Sebastián por intentar estrangular a su pareja
El individuo de 26 años de edad detenido este pasado viernes en San Sebastián, acusado de un intento de homicidio después de intentar estrangular a su pareja, sigue a primera hora de este sábado en comisaría, a la espera de ser presentado ante el juez, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Los hechos ocurrieron a las 03:10 horas en un piso de la capital guipuzcoana, cuando una llamada de teléfono alertó a la Ertzaintza de que un hombre estaría agrediendo a una mujer.
A la llegada de las patrullas al domicilio, el agresor se encontraba en una habitación del domicilio encima de la víctima, estrangulándola. Los agentes consiguieron parar la agresión y poner a salvo a la mujer, que se encontraba semiinconsciente.
El hombre, de 26 años, fue detenido acusado de intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género y fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. La víctima, de 24 años, tuvo que ser trasladada a un centro médico para ser atendida y, posteriormente, fue dada de alta médica.
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