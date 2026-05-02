EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
Donostian emaztea itotzen saiatu zen gizonak komisarian jarraitzen du

Hilketa saiakera leporatzen diote, emaztea ito nahian aurkitu ondoren.
Agentziak | EITB

Ostiralean Donostian emaztea itotzen saiatzeagatik hilketa saiakera egotzita atxilotu zuten 26 urteko gizonezkoak komisarian jarraitzen du gaur goizean, epailearen aurrera noiz eramango zain, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Gertaera atzoko 03:10ean izan zen, Gipuzkoako hiriburuko etxebizitza batean. Ertzaintzak dei bat jaso zuen etxe batean emakume bati eraso egiten ari zitzaizkiola ohartaraziz.

Ertzainak etxera iritsi zirenean, erasotzailea etxeko gela batean zegoen, biktimaren gainean, hura ito nahian. Agenteek erasoa gelditzea eta konorterik gabe zegoen emakumea bere onera itzultzea lortu zuten.

26 urteko gizona atxilotu egin zuten genero-indarkeriaren eremuan egindako hilketa saiakera egotzita, eta komisariara eraman zuten beharrezko izapideak egiteko. Biktima, 24 urtekoa, osasun-zentro batera eraman behar izan zuten, eta, ondoren, alta eman zioten. 

Gizon bat emaztea itotzen saiatu da Donostian
