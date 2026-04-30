Garcia Ortizi aurre egin zion Madrilgo fiskala ordezkatu du fiskal nagusiak

Zehazki, Maria Isabel Martin Lopezek hartuko du Lastrak orain arte betetako kargua. Fiskaltzaren Idazkaritza Teknikoan aritu izan da 2018tik , fiskal nagusiaren laguntza-organoan. Lastrak bost urte zeramatzan karguan eta Madrilgo fiskal nagusi gisa jarraitu nahi zuen.

(Foto de ARCHIVO) La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, las nuevas dependencias de la Fiscalía General del Estado en Madrid, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). Este encuentro se produce en un contexto de colaboración entre el Ministerio y la Fiscalía, tras el reciente anuncio en marzo de 2026 de una macroconvocatoria histórica que incluye la creación de 200 nuevas plazas de fiscales para este año. Gustavo Valiente / Europa Press 27/4/2026

Teresa Peramato, Estatuko fiskal nagusia. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Maria Isabel Martin Madrilgo fiskal nagusi izendatzea proposatuko Teresa Peramato Estatuko fiskal nagusiak dio Espainiako Gobernuari, Almudena Lastraren ordez. Hain zuzen ere, Alvaro Garcia Ortizen aurka deklaratu zuen Lastrak.

Peramatok, Kontseilu Fiskala egin ostean, Fiskaltzako 22 goi-kargudun izendatzea proposatuko du, Ministroen Kontseiluak izendatzeko, Estatuko Fiskaltza Nagusiak ostegun honetan jakitera eman duenez.

Fiskaltzak jakitera eman duenez, "izangaien merezimendu- eta gaitasun-irizpideen arabera, curriculum eta esperientzia zabalaren arabera eta bakoitzaren jarduera-planen proposamenen arabera hartu du erabakia Peramatok".

Zehazki, Maria Isabel Martin Lopezek hartuko du Lastrak orain arte betetako kargua. Fiskaltzaren Idazkaritza Teknikoan aritu izan da 2018tik , fiskal nagusiaren laguntza-organoan. Lastrak bost urte zeramatzan karguan eta Madrilgo fiskal nagusi gisa jarraitu nahi zuen.

"Gaitasun tekniko handia, zorroztasun profesionala eta konplexutasun zein exijentzia bereziko ardurei aurre egiteko gaitasun egiaztatua" nabarmendu ditu Peramatok, baita "Madrilgo Fiskaltza Nagusia bikaintasunaren, kohesioaren eta zerbitzu publikoaren printzipioen arabera eraldatzeko" jarduera-plana ere.

Estatuko fiskal nagusiaren taldean funtsezko pertsona bat Maria Jose Osuna izango da, Ikuskaritza Fiskaleko Salako fiskal berria, lau urtez Tarragonako Fiskaltzaren buru izan ondoren.

Pilar Rodriguez Madrilgo fiskal probintziala ere izendatuko dute. Aurreko fiskal nagusiarekin batera, Alberto Gonzalez Amador Isabel Diaz Ayusoren bikotekidearen iruzur fiskalarekin lotutako sekretuak ezagutaraztearen auzian ikertu zuten. Orain, Auzitegi Gorenean arituko da, lan-arloko fiskal gisa.

Era berean, Pilar Fernandezek, Garcia Ortizen emazteak, Adingabeen Fiskaltza utziko du Madrilen, eta Galiziara itzuliko da, autonomia erkidego horretako Fiskaltzako fiskalorde berria izango baita.

Pilar Martin Najera izango da Goreneko Atal Zibileko Salako fiskalburua, eta Pedro Crespok Auzitegi Konstituzionaleko Fiskaltzako buru izaten jarraituko du.

Zerga politika Auzitegi Nazionala Espainia Gizartea

