Adinekoen zentroetan bingoan jokatzeko aukera irekiko du Legebiltzarrak
Proposamena Bilboko zahar-etxe batean izandako polemikaren ondoren etorri da. Zentroan 20 zentimoko kartoiekin jokatzen zuten, eta isunak jasotzeko mehatxua izan zuten.
Bilboko jubilatuen etxe batean izandako polemikaren ostean, Eusko Legebiltzarrak pauso bat eman du bingoan jokatzea ahalbidetzeko horrelako zentroetan. Legebiltzarrak onartu du PPk aurkeztutako lege-proposamen bat izapidetzen hastea, egungo Jokoaren araudia aldatzeko. Helburua da arauan zehaztea, adibidez, adinekoen zentroetako eta beste gizarte-elkarte batzuetako erabiltzaileek bingoan jokatu ahal izatea irabazi-asmorik gabeko jarduera gisa, 60.000 eurorainoko isunak jasotzeko beldurrik gabe.
Ainhoa Domaica izan da lege-aldaketa proposamen honen bultzatzailea. Santutxuko jubilatuen etxe batek isunak jaso zitzakeela jakin ondoren aurkeztu zuen; bertan 20 zentimoko kartoiak erabiliz bingoan aritzen ziren eta isunak jasotzeko mehatxua jaso zuten.
Taldeek zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte
Ekimen hau ostegun honetan iritsi da Legebiltzarreko osoko bilkurara, eta kontuan hartzea adostu da. Hori dela eta, proposamena ponentzia eta batzordeko eztabaida fasera igaroko da orain, eta taldeek beren zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte.
PPren aldeko botoez gain, lege-proposamenak parlamentuko bidea jarrai dezan, EAJ, PSE-EE eta Vox alderdien babesa ere jaso du; aldiz, EH Bildu eta Sumar abstenitu egin dira.
