Santurtziko lau adingabe atxilotu dituzte Instagram bidez beste adingabe bati sexu-estortsioa egiteagatik

Biktima Zaragozan bizi da eta mehatxuak eta estortsioa salatu zituen, bere irudi intimoak sare sozialetan zabaldu zituztela egiaztatu baitzuen.

EITB

Santurtziko 16 urteko lau mutil atxilotu dituzte Bilbon, adingabeak galbideratzea eta beste adingabe bati egindako sextortsio-kasu batean sekretuak ezagutaraztea egotzita. 

Atxilotuek kontu faltsu bat egin zuten Instagramen, eta neskarena egin zuten biktimaren konfiantza bereganatzeko eta irudi intimoak lortzeko. Ikerketen arabera, beste profil batekin lortutako adingabe baten argazkiak erabili zituzten Instagram sare sozialean nortasun faltsua sortzeko. Biktimarekin hitz egin ondoren, irudi intimoak bidaltzea lortu zuten.

Ondoren, sexu-eduki esplizitu gehiago eskatu zizkioten, lortutako materiala zabaltzeko mehatxupean. Adingabearen ezezkoaren aurrean, irainak hasi ziren, eta ohartarazi zioten irudiak kontaktuen artean zabalduko zituztela. Egun batzuk geroago, 100 euro eskatu zizkioten edukia ez zabaltzearen truke, eta biktimak, beldurragatik, ordaindu egin zuen kopuru hori.

Azkenik, ustezko egileek mehatxuak bete egin zituzten, eta sare sozialetan zabaldu zituzten irudiak. Biktimak salaketa jartzea erabaki zuen, lagun batek edukia argitaratu zuela jakinarazi baitzion. Lagun horren profilera igo zutela egiaztatu zuten.

Atxilotu ondoren, lau adingabeak aske utzi dituzte, gurasoen zaintzapean, eta Bizkaiko Adingabeen Fiskaltzari gertatutakoaren berri eman diote.

Ikerketak ez du baztertzen biktima gehiago egotea, mota horretako delituak beldurragatik edo lotsagatik gutxietsita egoten baitira. 

