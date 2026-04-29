EAEk diskoteketako atezainen gaineko kontrola gogortu du, araudian "hobetu daitezkeen alderdiak" zuzentzeko
Erregelamenduaren erreformak erraztu egingo du gaikuntzak baliogabetzea eta arau-hausteengatik jarduerak berehala etetea.
Eusko Jaurlaritzak Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Legea garatzeko erregelamenduaren aldaketa bat onartu du. Erreforma horren helburua da egungo araudiaren "hobetu daitezkeen alderdiak zuzentzea" eta segurtasun handiagoa eskaintzea onarpen-zerbitzuko langileen gaikuntzak baliogabetzeko prozesuetan.
Kerman Villate, 2025eko otsailaren 23an Gasteizko Mitika aretoko atezain batek kolpatuta hil zen gaztea, hil eta urtebetera onartu dute erreforma hori.
Erregelamendu hau aldatuta, "modu eraginkorrean eta koordinatuan" lizentzia errebokatzeko arrazoiren bat izan dezaketen pertsonak detektatzea lortu nahi da, eta horren arabera jardutea, lan horiek egiten jarrai ez dezaten.
Ikuskizun publikoen erregelamenduaren erreforma berriak administrazioei eskatuko die ikuskapen- eta kontrol-datuak partekatzeko, zigortutako antolatzaileek jardunean jarrai ez dezaten. Aldaketa horrekin, lizentzia kentzea dakarren edozein arau-hauste larri berehala jakinaraziko zaie agintariei.
Aldaketak
Erreformak hobeto zehazten ditu onarpen-zerbitzuko langileen eginkizunak, eta zehazten du zein establezimendutan eduki behar diren onarpen-zerbitzuko langile gaitu eta erregistratuak.
Era berean, bereizi egiten dira gaikuntza eta inskripzioa, batetik, eta onarpen-zerbitzuko langileen erregistroa, bestetik. Gaikuntza egiten den proba edo azterketa da, eta erregistroan ofizioz inskribatzen da. Eskatzaileak baldintza guztiak betetzen dituela egiaztatu ondoren, erregistratuta geratuko da eta onarpen-zerbitzuko langileen txartela emango zaio.
Aldaketak artikulu bat dakar, orain arte mugagabea zen gaikuntzaren indarraldiari edo baliozkotasunari buruzkoa. Hemendik aurrera, 10 urteko indarraldia izango du. Epe hori dekretu hau indarrean jartzen den egunetik aurrera zenbatuko da, aurretik emandako gaikuntza guztietarako.
Horrez gain, gaitzea berritzeari buruzko eta gaikuntzaren indarraldia amaitzeari eta hura ez berritzeari buruzko atal bana gehitu dira, gaikuntza baliogabetzeko arrazoi gisa.
