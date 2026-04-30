Mossoak ikastetxeetara eramateko plan pilotuak Kataluniako Hezkuntza komunitatea asaldatu du

Generalitateak Esquadra Mossoak 14 ikastetxeetara joan daitezen nahi du, uniformerik gabe eta armarik gabe, bizikidetza hobetzeko helburuarekin. Programa pilotuak, baina, Kataluniako Hezkuntza komunitatea asaldatu du. 

INSTITUTU GASTEIZ GREBA IKASLEAK EFE
EFEren artxiboko argazki bat
Ane Santesteban | EITB

Kataluniako Generalitateak DBH, Bachilergo eta Lanbide Heziketako 14 institutuetara Esquadra Mosso eraman nahi ditu, uniformerik gabe eta armarik gabe, bizikidetza hobetzeko helburuarekin. Programa pilotua da, eta asmoa da, apirilean bertan martxan jartzea.

Kataluniako Hezkuntza Sailak programan parte hartuko duten zentroen izenak publiko egin ez badituen arren, sindikatuetako iturrien arabera, programa besteak beste l 'Hospitalet de Llobregateko eta Viceko hezkuntza-eremuetan jarriko da martxan.

Proposamenak Kataluniako Hezkuntza komunitatea asaldatu du, eta dagoeneko hiru ikastetxetako irakasleek uko egin diote proba pilotu horretan parte hartzeari. Protestak ere izan dira programa abian jartzekoak diren hainbat ikastetxetan. Neurriaren eraginkortasuna zalantzan jartzen dute eta eskola-ingurunean “ezkutuko zaintza-mekanismoak” sartzeko arriskuaz ohartarazi dute.

Protestak protesta, Generalitateko Gobernuak bere plan pilotua defendatu du, eta ziurtatu du ikastetxeetan agenteek presentzia “borondatezkoa” izango dela beti, eta “ez dela inor ekimenean parte hartzera behartuko". Era berean, nabarmendu du proiektua 2025eko irailean hasi zela lantzen, hainbat eragileek laguntza eskatu zutelako ikastetxeetako gatazkak kudeatzeko eta prebentzioa hobetzeko.

Testigantzak Euskadi Irratian

Oier Ibarguren Bartzelonako Lanbide Heziketako irakasleak Euskadi Irratiko mikrofonoen aurrean adierazi duenez, neurriak “zalaparta eta harridura” sortu du hezkuntza komunitatean. Hala, kritikatu egin du polizia-indarrak pertsona egokiak izatea ikastetxeetan sor daitezkeen gatazketan bitartekaritza lanak egiteko, “benetako arazoa egiturazkoa denean”. Ildo horretan, gogorarazi du ikastetxeek denbora daramatela hezkuntza-baliabide gehiago eskatzen, hala nola “psikopedagogoak sartzea, irakasleak gehitzea eta ratioak murriztea”.

Aloña Gorostidi Kataluniako Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakasleak esan du prentsaren bidez izan duela neurriaren berri, eta kezkatuta agertu da horrelako ekimenak beste hezkuntza-etapetara zabaldu daitezkeelako, hala nola lehen hezkuntzara.

Aduna Olaizola USTEC sindikatuan koordinatzaileak (Kataluniako hezkuntza-sindikatu nagusietako bat) gogorarazi du erabakia “adostasunik gabe” hartu dela. Guztia “zentzugabea eta iluna” izan dela esan du,  eta azpimarratu du gaia “ez dela inongo negoziazio mahaitik pasatu”.

Hala, esan du esaldi bakar batekin daudela ados Generalitatearekin. “Egia da bizikidetza zaila izaten ari dela. Horrekin ados gaude, baina diagnostikoa guztiz okerra da: giza baliabide gutxi ditugu, eta hori da irakasleek aspalditik eskatzen dutena. Erantzuna hezkuntza da, eta ez indarra ”.

Publizitatea
