Debate en Cataluña por un plan piloto que introduce Mossos en centros educativos

El Gobierno de Cataluña ha puesto en marcha un programa piloto en 14 institutos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional que contempla la presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra de paisano y sin armas, con el objetivo de mediar en conflictos y prevenir la violencia juvenil. La iniciativa, según el Govern, busca “reforzar la convivencia escolar mediante la intervención temprana y el diálogo”.

Aunque desde el Departamento de Educación no se han hecho públicas cuáles serán esos centros, según fuentes sindicales el programa se desarrollará en zonas educativas de l’Hospitalet de Llobregat y Vic, así como en otros centros de Cataluña.

La medida ha generado malestar dentro de la comunidad educativa. De momento, el profesorado de tres colegios ya ha rechazado participar en la prueba piloto, e incluso se han llevado a cabo protestas en varios centros donde está previsto poner en marcha el programa. Cuestionan su eficacia y han advertido del riesgo de introducir mecanismos de vigilancia encubierta en el entorno escolar.

A pesar de las protestas, el Govern de la Generalitat defiende su plan piloto, asegurando que la presencia de policías siempre será “voluntaria” y que “ningún centro ha sido ni será obligado a participar en la iniciativa”. Asimismo, ha defendido que el proyecto se empezó a trabajar en septiembre de 2025 a petición de diversos agentes educativos que habían solicitado ayuda para gestionar conflictos y mejorar la prevención en los colegios.

Voces de la comunidad educativa catalana en Euskadi Irratia

Oier Ibarguren, profesor de Formación Profesional en Barcelona, ha criticado ante los micrófonos de Euskadi Irratia que el trabajo de mediación en los conflictos que puedan surgir en los centros educativos lo asuman determinadas fuerzas policiales, cuando el verdadero "problema es estructural". En ese sentido, ha recordado que los centros llevan tiempo reclamando más recursos educativos, como “la incorporación de psicopedagogos, un aumento del profesorado y una reducción de las ratios”.

Aloña Gorostidi, profesora de Secundaria y Bachillerato en Cataluña, ha dicho que se ha enterado de la medida a través de la prensa y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que este tipo de iniciativas puedan ampliarse a etapas educativas como la educación primaria.

La coordinadora de EOI del sindicato, Aduna Olaizola, ha recordado que la decisión se ha tomado “sin consenso”, que todo ha sido “absurdo y oscuro”, y ha subrayado que el tema “no ha pasado por ninguna mesa de negociación”. “Nos hemos enterado por la prensa”, ha destacado.

“Estamos de acuerdo con una sola frase de la Generalitat: ‘Es verdad que la convivencia está siendo difícil’. Estamos de acuerdo con eso, pero el diagnóstico es totalmente erróneo: tenemos pocos recursos humanos, que es lo que llevan tiempo reclamando los profesores. La respuesta es la educación y no la fuerza”.