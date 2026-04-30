Cuatro menores de Santurtzi detenidos por sextorsionar a otro menor a través de Instagram

Cuatro menores de 16 años, vecinos de Santurtzi, han sido detenidos acusados de delitos de corrupción de menores y revelación de secretos en un caso de sextorsión a otro menor.

Los arrestados se hicieron pasar por una chica en Instagram para ganarse la confianza de la víctima y obtener imágenes íntimas. Según las pesquisas, utilizaron fotografías de una menor obtenidas de otro perfil para crear una identidad falsa en la red social Instagram. Tras entablar conversación con la víctima, lograron que enviara imágenes de carácter íntimo.

Posteriormente, le exigieron más contenido sexual explícito bajo amenazas de difundir el material ya obtenido. Ante la negativa del menor, comenzaron los insultos y las coacciones, advirtiéndole de que publicarían las imágenes entre sus contactos. Días después, le reclamaron 100 euros a cambio de no difundir el contenido, cantidad que la víctima llegó a pagar por miedo.

Finalmente, los presuntos autores cumplieron sus amenazas y difundieron las imágenes en redes sociales. La víctima decidió denunciar tras ser alertada por un amigo de la publicación del contenido, que pudo identificar como procedente del mismo perfil desde el que había sido contactada.

Tras su detención, los cuatro menores han quedado en libertad bajo la tutela de sus progenitores, mientras la Fiscalía de Menores de Bizkaia ha sido informada de los hechos.

La investigación no descarta la existencia de más víctimas, ya que este tipo de delitos suele estar infradenunciado por miedo o vergüenza.