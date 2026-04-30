Navarra
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Herida muy grave una mujer de 26 años tras sufrir un accidente vial en Sarasa

Los servicios de emergencia han extraído del vehículo a la mujer, y la han trasladado en la ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresada con politraumatismos con pronóstico muy grave.
Herida muy grave una mujer de 26 años tras sufrir un accidente vial en Sarasa
Herida muy grave una mujer de 26 años tras sufrir un accidente vial en Sarasa. Foto: Bomberos de Navarra
Euskaraz irakurri: 26 urteko emakume bat oso larri zauritu da Saratsan, auto-istripuan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Una mujer de 26 años ha resultado herida muy grave este jueves tras sufrir una colisión contra un camión el vehículo en el que viajaba por la carretera N-240-A, a la altura de Sarasa (Iza).

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13:56 horas del jueves y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y a patrullas de la Guardia Civil.

El siniestro ha sucedido en el punto kilométrico 11,5 de la carretera N-240-A, a la altura de Sarasa, en el término municipal de Iza. Ha consistido en una colisión frontolateral entre un coche y un camión. Otro turismo se ha visto implicado, aunque no ha sufrido grandes daños ni ha habido más personas afectadas.

Los servicios de emergencia han extraído del vehículo a la mujer de 26 años, y la han trasladado en la ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresada con politraumatismos con pronóstico muy grave.

Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro. 

Navarra Accidentes de Tráfico Tráfico Sociedad

Te puede interesar

Aitor Aldasoro, Ibone Bengoetxea, Jokin Azkue
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco presenta un bono para alcanzar el B1 de euskera en 4 años por 120 euros

El "salto" en esta política de gratuidad es "triple", ha resumido la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, pues "reduce la burocracia" con un único trámite, ofrece una "reducción muy significativa" del coste total del aprendizaje "hasta un 95 %" y, por último, los "cuatro años de oportunidad" son un "incentivo" para que los usuarios "se reenganchen" hasta alcanzar el nivel B1.
Cargar más
Publicidad
X