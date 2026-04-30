Herida muy grave una mujer de 26 años tras sufrir un accidente vial en Sarasa

Una mujer de 26 años ha resultado herida muy grave este jueves tras sufrir una colisión contra un camión el vehículo en el que viajaba por la carretera N-240-A, a la altura de Sarasa (Iza).

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13:56 horas del jueves y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y a patrullas de la Guardia Civil.

El siniestro ha sucedido en el punto kilométrico 11,5 de la carretera N-240-A, a la altura de Sarasa, en el término municipal de Iza. Ha consistido en una colisión frontolateral entre un coche y un camión. Otro turismo se ha visto implicado, aunque no ha sufrido grandes daños ni ha habido más personas afectadas.

Los servicios de emergencia han extraído del vehículo a la mujer de 26 años, y la han trasladado en la ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresada con politraumatismos con pronóstico muy grave.

Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.