El Gobierno Vasco presenta un bono para alcanzar el B1 de euskera en 4 años por 120 euros

El Gobierno Vasco pondrá en marcha el próximo curso 'Euskara Bonua', un bono para el aprendizaje del euskera que permitirá, por un único pago de 120 euros, el estudio de la lengua en euskaltegis durante un plazo flexible de cuatro años como máximo, hasta alcanzar el nivel B1 que garantice un uso "de manera autónoma".

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha presentado este nuevo modelo de aprendizaje del euskera, en una rueda de prensa en Bilbao, junto al viceconsejero de Política Lingüística, Aitor Aldasoro, y el director general del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), Jokin Azkue.

La entrada en vigor de este nuevo sistema, que tendrá una inversión estimada de 7 millones de euros, será progresiva, con un primer paso el próximo curso, y un "desarrollo integral" en el 2027-2028.

El objetivo de esta iniciativa, ha asegurado Bengoetxea, va "más allá de que cada vez más personas conozcan la lengua", al perseguir "que sean capaces de hablarla con naturalidad y que den el salto a utilizarla en su día a día".

La base de la propuesta es incrementar el número de "usuarios y usuarias independientes" cuyo objetivo se sitúe en los niveles B1-B2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), ha explicado la vicelehendakari.

Según ha detallado, la política de gratuidad impulsada por el Gobierno Vasco en los últimos años ha favorecido "crecimientos significativos" en matriculaciones en distintos niveles: un 24,6 % en el C1 entre jóvenes de entre 16 y 18 años, más de un 30 % en el A1 y cerca de un 20 % en A2, según datos provisionales sin haber concluido el curso, con más de 100 000 personas que han pasado por los euskaltegis en los últimos tres años.

No obstante, ha constatado, "muchas personas empiezan a aprender euskera pero no todas continúan hasta alcanzar un nivel que les permite usarlo con normalidad en situaciones cotidianas. Ese es el reto real que tenemos hoy como país".

La actual tasa de rematriculación en los niveles iniciales (A1 y A2) es del 56 %, más bajo que en los superiores. "Queremos promover que lleguen hasta ese umbral (B1), en el que puedan utilizar la lengua con naturalidad y de manera autónoma, y además reduciendo la burocracia, de una manera más económica y dando a las personas mayor autonomía para gestionar su tiempo", ha resumido.

'Euskara Bonua' supone un notable cambio económico respecto al modelo actual, al pasar de un coste que puede superar los 2100 euros para quien se inicia en el aprendizaje del euskera a un único pago de 120 euros por el mismo periodo.

El "salto" en esta política de gratuidad es "triple", ha resumido la vicelehendakari, pues "reduce la burocracia" con un único trámite, ofrece una "reducción muy significativa" del coste total del aprendizaje "hasta un 95 %" y, por último, los "cuatro años de oportunidad" son un "incentivo" para que los usuarios "se reenganchen" hasta alcanzar el nivel B1.