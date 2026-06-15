Pedrosa anuncia una prueba piloto en cuatro centros escolares para combatir el calor en las aulas
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha anunciado un Plan de Confort Climático del Gobierno Vasco para adaptar los centros educativos ante las olas de calor extremo. Este proyecto arrancará este mismo verano con una prueba piloto en cuatro centros escolares de la Comunidad Autónoma Vasca, en respuesta a las protestas de familias y AMPAs tras registrarse temperaturas de hasta 35 grados en aulas de Bilbao, donde se han producido casos de escolares con golpes de calor.
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El aviso de la universidad llega tras subsanarse el error informático que puso un cero a decenas de alumnos en el examen de Euskera, una situación que ha llevado a las familias y estudiantes afectados a concentrarse esta mañana ante la Facultad de Ingeniería en San Mamés.
La vivienda sigue escalando como principal problema para los vascos: ya preocupa al 60 % de la población
En comparación con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la preocupación por la vivienda en Euskadi es 11 puntos superior a la existente en el conjunto de España.
Miles de personas disfrutan en Amurrio con Araba Euskaraz
Bajo el lema "Taupadak berpiztu!", el calor ha acompañado a los participantes en una jornada festiva, repleta de música, cultura y actividades para todos los públicos. Este año, Aresketa Ikastola ha organizado la cita en apoyo al euskera y las ikastolas alavesas.
Piden que se siga donando sangre también en verano, en el Día Internacional de los Donantes de Sangre
Hoy, 14 de junio, es el Día Internacional de las personas donantes de sangre. En Euskadi el 3% de la población es donante. El año pasado se registraron algo más de 79 000 donaciones, pero, ese gesto solidario se reduce de forma considerable en julio y agosto. Profesionales y asociaciones recuerdan que un pequeño gesto como el de donar sangre puede salvar numerosas vidas.
Urnieta celebra la primera edición de “Gazta Rolling” de Euskal Herria
Tras ubicar a los participantes en lo alto de la pendiente lateral de la ermita de Azkorte, ha comenzado el espectáculo. Unas 30 personas han salido tras el queso, y Xabi ha sido el primero en abrir la lista de vencedores de este concurso.
Dos detenidos y tres agentes heridos tras un altercado en las fiestas de Etxebarri
Los incidentes han tenido lugar esta madrugada, cuando tras la detención de un joven por parte de la policía local, se ha requerido la presencia de la Ertzaintza ya que una multitud estaba intentando agredir a los agentes. Los ertzainas han sido recibidos con el lanzamiento de botellas de cristal y uno de ellos ha resultado herido. También han resultado heridos dos municipales.
Dos detenidos tras dar una paliza y dejar inconsciente a un joven en Bilbao
La agresión ha ocurrido sobre las 03:30 horas en la zona exterior de un local de ocio nocturno de la calle Mazarredo. Una ambulancia ha trasladado al joven agredido al bilbaíno hospital de Basurto, precisando varios puntos de sutura en la cabeza.
Dos personas detenidas por robos en varios garajes de Ordizia
Una patrulla ha localizado y ha dado el alto a un vehículo sospechoso, conocido por estar implicado en delitos parecidos, y, tras registrar el coche, ha descubierto en su interior tres maletas, una nevera, prendas de vestir, herramientas, material escolar y otros objetos de diversa índole.
Muchos barrios de Vitoria-Gasteiz cuentan con su propio personaje de fiestas
En la capital alavesa, muchos barrios cuentan con su propio personaje, que da un carácter especial a las fiestas locales. Son un ejemplo de auzolan que ayuda a construir el carácter de barrio en torno a una figura. Una docena de barrios de Vitoria-Gasteiz cuentan ya con sus propios protagonistas de las fiestas locales, siempre ligados al carácter de barrio.