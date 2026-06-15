CAMBIO CLIMÁTICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pedrosa anuncia una prueba piloto en cuatro centros escolares para combatir el calor en las aulas

pedrosa anuncia prueba piloto en cuatro centros escolares para hacer frente al calor extremo en las aulas
18:00 - 20:00
Consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ante los micrófonos de Radio Euskadi
Euskaraz irakurri: Pedrosak iragarri du beroari aurre egiteko hainbat neurri ezarriko dituztela lau ikastetxetan, pilotu gisa
author image

EITB

Última actualización

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha anunciado un Plan de Confort Climático del Gobierno Vasco para adaptar los centros educativos ante las olas de calor extremo. Este proyecto arrancará este mismo verano con una prueba piloto en cuatro centros escolares de la Comunidad Autónoma Vasca, en respuesta a las protestas de familias y AMPAs tras registrarse temperaturas de hasta 35 grados en aulas de Bilbao, donde se han producido casos de escolares con golpes de calor.

Familias de la escuela Pagasarribide de Bilbao se manifiestan para reclamar medidas urgentes para hacer frente al calor en las aulas
Olas de calor Comunidad Autonóma Vasca Alertas Meteorológicas Bilbao Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Joven donando sangre EUROPA PRESS 21/5/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Piden que se siga donando sangre también en verano, en el Día Internacional de los Donantes de Sangre

Hoy, 14 de junio, es el Día Internacional de las personas donantes de sangre. En Euskadi el 3% de la población es donante. El año pasado se registraron algo más de 79 000 donaciones, pero, ese gesto solidario se reduce de forma considerable en julio y agosto. Profesionales y asociaciones recuerdan que un pequeño gesto como el de donar sangre puede salvar numerosas vidas.

Etxebarri jai gunea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dos detenidos y tres agentes heridos tras un altercado en las fiestas de Etxebarri

Los incidentes han tenido lugar esta madrugada, cuando tras la detención de un joven por parte de la policía local, se ha requerido la presencia de la Ertzaintza ya que una multitud estaba intentando agredir a los agentes. Los ertzainas han sido recibidos con el lanzamiento de botellas de cristal y uno de ellos ha resultado herido. También han resultado heridos dos municipales.

Cargar más
Publicidad
X