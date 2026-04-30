El barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara el 5,77 % este jueves y roza los 125 dólares en el mercado de futuros de Londres, aunque durante esta madrugada ha llegado a subir con más fuerza y ha superado los 126 dólares, su precio más elevado desde 2022.



A las 7.30 horas de este jueves (5.30 GMT), el brent sube ese 5,77 % y cotiza a 124,84 dólares, según datos de mercado recogidos por EFE. Minutos antes, ha llegado a superar el 6 % de subida y a tocar un máximo en los 126,10 dolares el barril.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 70 %; en lo que va de año, sube cerca del 94 %.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de prolongar el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz porque, a su juicio, es "más efectivo" que los bombardeos.