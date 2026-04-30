El brent se dispara más del 5 % y roza los 125 dólares, aunque ha llegado a superar los 126
La subida del precio se produce en medio de la preocupación por un posible prolongamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz ante el estancamiento de las negociaciones entre Irán y EE. UU. Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 70 %.
El barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara el 5,77 % este jueves y roza los 125 dólares en el mercado de futuros de Londres, aunque durante esta madrugada ha llegado a subir con más fuerza y ha superado los 126 dólares, su precio más elevado desde 2022.
A las 7.30 horas de este jueves (5.30 GMT), el brent sube ese 5,77 % y cotiza a 124,84 dólares, según datos de mercado recogidos por EFE. Minutos antes, ha llegado a superar el 6 % de subida y a tocar un máximo en los 126,10 dolares el barril.
Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 70 %; en lo que va de año, sube cerca del 94 %.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de prolongar el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz porque, a su juicio, es "más efectivo" que los bombardeos.
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