Los juzgados comienzan a convertir en fijos a interinos tras el fallo del TJUE
Los juzgados españoles han comenzado a aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos de la administración, y dictan sentencias en las que obligan a los organismos públicos a readmitir a los trabajadores cesados tras décadas de contratos temporales.
El pasado 14 de abril, el TJUE dictaminó que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos, porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precariedad" del trabajador.
En una sentencia fechada el pasado 27 de abril a la que ha tenido acceso EFE, un tribunal de lo contencioso de Madrid ha acordado la readmisión de una funcionaria interina del gobierno regional.
La mujer fue cesada en junio de 2024 tras casi 20 años de prestar sus servicios en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y ahora el juzgado anula su cese y reconoce su derecho a ser readmitida como trabajadora indefinida, sin adquirir la condición de funcionaria de carrera.
En España hay alrededor de un millón de interinos no fijos, y de ellos aproximadamente 30 000 han acudido a los tribunales para reclamar su situación.
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